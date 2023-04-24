Thời điểm vàng cho đầu tư bất động sản, 3 con giáp mua đâu trúng đó, giàu lên nhanh chóng, đổi tài đổi vận trong nửa cuối tháng 3 âm lịch

Nhiều người tuổi Dậu không có kiến thức phong phú nhưng họ vẫn đầu tư thành công vì họ là con giáp có duyên đầu tư đất. Thế nên nếu bạn muốn gặng hỏi về bí quyết làm giàu từ bất động sản thì họ cũng không biết chia sẻ điều gì quá nhiều với bạn đâu. Với trực giác nhanh nhạy và khả năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy nên khi cần con giáp tuổi Dậu ra quyết định rất nhanh. Thế nên họ kiếm lời không ít từ việc đầu tư bất động sản cho dù bản thân không phải là người quá tập trung vào việc này.

Vì vậy, việc nhiều người từ bỏ nghề nghiệp này trong một thời gian ngắn theo đuổi không phải là lạ, thế nhưng con giáp tuổi Dậu may mắn không nằm trong số này cũng vì nhờ vào sự kiên trì, chịu khó của mình. Một khi họ xác định đây là công việc kiếm được tiền thì họ sẽ rất chịu khó học hỏi, cải thiện kiến thức của mình trong lĩnh vực này để việc thuyết phục khách hàng dễ dàng hơn. Không những thế, với bản tính thật thà, họ luôn ưu tiên những khoản đầu tư có lời mới giới thiệu cho khách và từ đó có được lòng tin của họ.

Thậm chí, không ít con giáp tuổi Dậu là môi giới bất động sản cũng có thể kiếm tiền vượt trội hơn so với những đồng nghiệp khác.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất “thắng lớn” khi đầu tư bất động sản vào nửa cuối tháng 3 âm lịch. Theo các chuyên gia phong thủy, nửa cuối tháng 3 âm lịch dự báo sẽ mang đến những mối quan hệ tốt đẹp và "sinh ra tiền" cho người tuổi Tuất. Với khả năng giao tiếp và sự khéo léo, người tuổi Tuất càng có cơ hội phát triển về công danh, tiền bạc.

Dưới góc nhìn phong thủy, tuổi Tuất vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế đã tốt còn trở nên rực rỡ hơn. Nếu muốn phát triển và thành công, tuổi Tuất cần chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản, vàng hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, tài lộc của tuổi Tuất được đánh giá là rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch. Theo đó, những người sinh vào thời gian này có thể thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần dẫn tới tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì dòng tiền cũng dôi dư, thậm chí thu nhập nguồn phụ còn rực rỡ hơn nguồn chính với phần lớn từ đầu tư kinh doanh bất động sản.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, các bạn tuổi Hợi nào nếu có dự định đổi nhà mới thì có nhiều thuận lợi để hiện thực hóa dự định của mình. Nhất là tuổi Đinh Hợi và Kỷ Hợi đang cân nhắc, đắn đo thì hãy mạnh dạn thực hiện.

Tuổi Hợi là một trong những tuổi có tiềm lực tài chính rất tốt trong nửa cuối tháng 3 âm lịch. Đặc biệt là những người tuổi Ất Hợi và Tân Hợi. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại sẽ có một năm buôn may bán đắt, tài chính dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tuổi Quý Hợi về tài chính sẽ đạt khoảng 70 - 80% so với các tuổi thuận lợi trên. Trong khi đó, các bạn tuổi Đinh Hợi và Kỷ Hợi thì lại nên cẩn trọng trong tiêu xài, tránh hoang phí dẫn đến “cháy túi”.

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