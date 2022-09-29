Thời điểm đầu tháng 10, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, rũ sạch bùn đen, phất lên như Rồng ngẩng đầu, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 10:22

3 con giáp rung đùi hưởng lộc, làm một thu lời mười, thoát cảnh nghèo khó, vươn lên đổi đời đại gia.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn. Đầu tháng 10, vận thế của con giáp này suôn sẻ vô cùng. Có Thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão sẽ có cơ hôi tăng chức, tăng lương. Mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt.

Cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trước khi bước sang tháng 11, tuổi Mão sẽ tím kiếm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, con giáp này sẽ kiếm được một khoản hời lớn.

Thời điểm đầu tháng 10, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, rũ sạch bùn đen, phất lên như Rồng ngẩng đầu, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý sống nhiệt tình, ân cần, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Dậu cũng hết lòng với bạn bè và luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Đầu tháng 10, những người tuổi Tý như cá gặp nước, làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Tuổi Tý không phải lo lắng về tiền bạc vì tài lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà. Con đường sự nghiệp suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi kéo theo tài chính rủng rỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Tý phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Cuộc sống của tuổi Tý sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Trong thời điểm này, tuổi Tý không chắc thành công viên mãn nhưng về cuối tháng, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực, tài vận dồi dào.

Thời điểm đầu tháng 10, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, rũ sạch bùn đen, phất lên như Rồng ngẩng đầu, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
 Đầu tháng 10, những người tuổi Tý như cá gặp nước, làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tính cách ổn định và điềm đạm, làm việc tích cực, giàu trí tưởng tượng, chăm chỉ hơn người. Họ cũng chịu áp lực tốt, dễ được đồng nghiệp, sếp trên ủng hộ và luôn tạo cho mọi người khác cảm giác đáng tin cậy. Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Dần sẽ cực kỳ hanh thông. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tử vi học dự báo, những người cầm tinh con hổ sẽ có nhiều cơ hội lớn. Nếu biết tận dụng và kiên trì trong công việc thì con giáp sẽ đạt hiệu quả cao, kiếm tiền nhanh hơn. Tóm lại, cuộc sống của tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới, đi lên theo chiều hướng tích cực, tài chính dồi dào.

Người tuổi Dần một khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa thì có thể phát huy hết khả năng quý mình và thành công rực rỡ. Trước khi bước qua tháng 11, tuổi Dần không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn được quý nhân hỗ trợ nồng hậu, làm gì cũng may mắn.

Thời điểm đầu tháng 10, 3 con giáp muộn phiền tiêu tan, rũ sạch bùn đen, phất lên như Rồng ngẩng đầu, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Người tuổi Dần một khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa thì có thể phát huy hết khả năng quý mình và thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi tháng 10 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10