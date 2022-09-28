Kể từ 9h sáng ngày 29/9, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, bội thu tiền bạc, sự nghiệp có bước tiến mới, phất lên như diều gặp gió, cuộc đời một bước sang trang

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 16:22

3 con giáp dưới đây đón Thần Tài ngồi trên nóc tủ, tiền vào như nước, của nả thiên hạ ồ ạt chảy về túi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, những người tuổi Ngọ sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Ngọ cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Kể từ 9h sáng ngày 29/9, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều chuyện vui. Cả công việc và tài vận của những chú Ngựa sẽ có chuyển biến tích cực. Nếu đang gặp khó khăn, các bạn sẽ tìm ra được cách tháo gỡ. Thậm chí, tuổi Ngọ có thể đổi vận không ngờ, chuẩn bị hốt bạc, mua nhà, tậu xe.

Được thần Tài phù hộ, tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong thời gian này. Con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu Ngọ đã bước qua ngưỡng cửa cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn. Con giáp này quả thực có phúc khí hơn người.

Kể từ 9h sáng ngày 29/9, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, bội thu tiền bạc, sự nghiệp có bước tiến mới, phất lên như diều gặp gió, cuộc đời một bước sang trang - Ảnh 1
Kể từ 9h sáng ngày 29/9, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều chuyện vui, cả công việc và tài vận của những chú Ngựa sẽ có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, những người tuổi Hợi sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Hợi cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Kể từ 9h sáng ngày 29/9, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ những điều bất ngờ về công việc, tài vận và cả đời sống tinh thần, ài lộc của người tuổi Hợi càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi Hợi sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. 

Tiền tài của Hợi tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi có thể đạt được nhiều mục tiêu đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Kể từ 9h sáng ngày 29/9, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, bội thu tiền bạc, sự nghiệp có bước tiến mới, phất lên như diều gặp gió, cuộc đời một bước sang trang - Ảnh 2
Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ những điều bất ngờ về công việc, tài vận và cả đời sống tinh thần, ài lộc của người tuổi Hợi càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người tuổi Tuất luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác. Kể từ 9h sáng ngày 29/9, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai. giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Thời gian này, người tuổi Tuất làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Dân kinh doanh, đầu tư sẽ gặt hái tài lộc, dân làm thuê cũng lương thưởng dồi dào. Chỉ cần bạn mở lòng và quyết đoán thì nhất định thành công sẽ đến.

Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, tuổi Tuất lọt top con giáp may mắn kể từ 9h sáng ngày 29/9, thời gian này bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Được Thài Tài ưu ái, Tuất sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát, ngày càng khởi sắc, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện.

Kể từ 9h sáng ngày 29/9, 3 con giáp đón lộc Thần Tài, bội thu tiền bạc, sự nghiệp có bước tiến mới, phất lên như diều gặp gió, cuộc đời một bước sang trang - Ảnh 3
Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, tuổi Tuất lọt top con giáp may mắn kể từ 9h sáng ngày 29/9, thời gian này bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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