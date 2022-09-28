Từ ngày mai (29/9), 3 con giáp quay xe lội ngược dòng ngoạn mục, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 15:02

3 con giáp có vận may lội ngược dòng, tình tiền khởi sắc, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ.

Tuổi Sửu

Ngày mai vốn là thiên thời địa lợi giúp tuổi Sửu phát huy mọi thế mạnh, tận dụng mọi cơ hôi mình đang có để xây dựng cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Những năm trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ trở đi, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió.

Thời điểm này, tuổi Sửu như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Sửu sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Sửu càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Trong thời gian này, Sửu sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Sửu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Từ ngày mai (29/9), 3 con giáp quay xe lội ngược dòng ngoạn mục, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước chạm đến thành công - Ảnh 1
Ngày mai vốn là thiên thời địa lợi giúp tuổi Sửu phát huy mọi thế mạnh, tận dụng mọi cơ hôi mình đang có để xây dựng cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày mai là thời điểm có nhiều thay đổi đối với tuổi Dậu. Họ vốn thông minh tai giỏi nhưng năm ngoái vẫn chưa gặp được thời cơ thuận lợi. Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn.

Đây là thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Dậu, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Dậu cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều người theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Dậu tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Từ ngày mai (29/9), 3 con giáp quay xe lội ngược dòng ngoạn mục, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước chạm đến thành công - Ảnh 2
 Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày mai, cuộc sống tuổi Thân có nhiều thay đổi, tuy nhiên mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuổi Thân sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực, quý nhân cũng tề tựu bên tuổi Thân giúp họ vượt qua khó khăn còn tồn đọng. 

Tử vi học có nói, tuổi Thân gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Thân vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Đây là thời điểm tốt để tuổi Thân cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Thân có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Từ ngày mai (29/9), 3 con giáp quay xe lội ngược dòng ngoạn mục, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, sự nghiệp như Phượng Hoàng tung cánh, một bước chạm đến thành công - Ảnh 3
Tuổi Thân sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực, quý nhân cũng tề tựu bên tuổi Thân giúp họ vượt qua khó khăn còn tồn đọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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