Thiên Tử "chốt sổ vàng" cuối tuần, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên, Thần tiên tri dự đoán "ông hoàng xổ số", chuẩn bị đón lộc ngút ngàn, tiền vàng chất núi, giàu sang vượt trội, vương giả ngút Trời

Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Năm nay, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào cuối năm 2022 này, đặc biệt trong tuần đầu tháng 11. Vào cuối tuần, người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ.

Giờ tốt trong ngày: 20h - 22h

Con số may mắn: 5, 17

Tuổi Tý

Vào cuối tuần, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 10, 45

Tuổi Tuất

Tháng 10, Chính Tài và Thiên Tài của người tuổi Tuất đều xuống dốc không phanh và hiếm có cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ chặt tiền trong ví và không nên tham gia đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 11 trở đi, đặc biệt vào cuối tuần này thời vận của tử vi tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng. Dù họ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhất là với ai kinh doanh, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh hay tìm được đối tác làm ăn tiềm năng. Bởi thế, tuổi Dần có thể là con giáp giàu có bậc nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 8, 19

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.