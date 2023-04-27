Người tuổi Mão thường rất tinh ý trong các tình huống xã hội, có tư duy thực tế và làm mọi việc nghiêm túc. Bản mệnh tương đối chủ động trong công việc và thường dễ có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Đây là khoảng thời gian rất tốt để Mão thăng quan tiến chức. Nhưng lúc công việc ở thời kỳ đỉnh cao thì Mão cũng sẽ tất bật ngược xuôi nhiều. Đối diện với quỹ thời gian dành cho công việc khá lớn khiến bản mệnh cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn chung đây cũng vẫn là một tháng tiến triển đều đặn, càng làm càng dễ đạt thành tích cao, hứa hẹn kết quả vượt ngoài mong đợi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ.

Vận thế của người tuổi Mão bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Vận may cũng ập đến, ra ngoài có quý nhân, thành tựu được mọi người khen ngợi, cuộc sống trong tương lai sẽ ngày một tốt lên.

Mão nên nỗ lực làm việc sẽ dễ nhận được những kết quả rất xứng đáng, thậm chí là gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Thu nhập cũng theo đó tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý Tđầy hứng khởi và may mắn trong công việc. Năng lực của bản mệnh không chỉ được thể hiện mà còn được kết hợp với mọi người mang lại kết quả tốt đẹp và hiệu quả vượt trội.

Vì thế vận tài lộc dồi dào. Ngày này nhiều người ăn nên làm ra, buôn bán có lời lãi. Ngoài tiền thưởng, người làm công ăn lương còn có thêm khoản thu nhập bên ngoài. Hãy nhớ là bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Vận tình cảm cũng khởi sắc không kém, vợ chồng bản mệnh dạo gần đây ít cãi vã, không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ngoài. Nếu đang độc thân, có tình cảm với ai đó từ lâu thì tuổi Mão nên thổ lộ, đối phương có lẽ sẽ trở thành một nửa hoàn hảo của bản mệnh sau này.

Tuổi Tị

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tị có một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Một số người may mắn nhận được tiền từ các khoản trúng thưởng, trúng số, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý để khoản tiền này trở nên hữu ích hơn.



Những ai đã chăm chỉ với công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Công sức bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, nhờ thế mà bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.