Thiên Tài chiếu mệnh, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 24/12/2021 đường tài lộc vẻ vang, công danh trên đà thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 23:59

Tử vi ngày 24/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này may mắn cả về đường tài lộc và công danh, mọi sự như ý, buôn may bán đắt.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 24/12/2021 cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Dần khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần nên những chú Hổ còn nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

24/12/2021 1
Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi Mão báo hiệu công việc của bản mệnh có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi Mão báo hiệu công việc của bản mệnh có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Bù lại, có Chính Tài nâng đỡ, đường tài lộc của bạn đang ở mức khá ổn định, con giáp này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Tài chính vững vàng giúp bạn thoải mái làm mọi chuyện theo ý mình mà không phải cân đo đong đếm quá nhiều.

24/12/2021 2
 Mùi luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 24/12/2021 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Mùi luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Bạn sẵn sàng thực hiện những công việc mình đã lên kế hoạch từ trước đó.

Tinh thần làm việc của bạn sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến hiệu suất làm việc của cả tập thể tăng lên rõ rệt. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn sẽ định hướng cho nhân viên những hướng đi chính xác, khắc phục khó khăn trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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