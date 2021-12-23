Người tuổi Ngọ là người yêu đời, yêu sự tự do và đặc biệt họ là người rất hiếu kỳ hay tò mò, thích khám phá cái mới lạ. Người tuổi Ngọ thích kết giao với những kiểu người khác nhau, đặc biệt là những người học giỏi đa tài, những người này luôn tạo cảm giác muốn tiếp cận đối với con giáp này.

Dường như ẩn sâu trong người tuổi Ngọ luôn nhen nhóm một khát khao được vượt rào, vượt qua ranh giới đạo đức, bởi tiếp xúc với càng nhiều người, con giáp này càng không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, càng muốn có một mối quan hệ trên mức bình thường với người mà bản thân ngưỡng mộ. Điều này thường được giấu kín trong lòng người tuổi Ngọ, nhưng rất có thể một ngày sẽ bùng phát. Chính vì vậy, người tuổi Ngọ cũng là người rất dễ liên quan đến chuyên ngoại tình .

Người tuổi Dậu có tính cách hay thay đổi, họ luôn ham thích những cái mới lại và chán ghét những điều cũ kỹ. Chính vì vậy, tâm tư của con giáp này không an định. Người tuổi Hợi chỉ cần có cơ hội gặp được người đủ sức thu hút họ, là họ có thể rất nhanh quên đi thân phận của mình, chỉ muốn theo đuổi người mà mình quan tâm, cho nên người tuổi Dậu rất dễ dính đến chuyện ngoại tình.

Vì người tuổi Dậu không kiềm chế tính cách bẩm sinh “có mới nới cũ” nên những người là nửa kia của con giáp này cũng khó “giữ chân” được người tuổi Dậu, chỉ có thể không ngừng chạy theo họ hoặc không ngừng tự làm mới bản thân.

Người tuổi Dậu có tính cách hay thay đổi, họ luôn ham thích những cái mới lại và chán ghét những điều cũ kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn tạo cho người khác cảm giác đứng đắn, rất quy củ. Ai cũng sẽ cảm thấy họ sẽ là người bạn đời lý tưởng, nhưng con giáp này lại có một tính cách mãnh liệt và một tinh lực dồi dào đằng sau vẻ bề ngoài chỉn chu.

Bề ngoài của người tuổi Thân đánh lừa được rất nhiều người, ít ai nghĩ rằng họ sẽ dính đến chuyện “ngoại tình”, vì vậy người tuổi Thân luôn yên tâm rằng sẽ không ai phát hiện ra những việc mình làm. Điều này đã kích thích con giáp này thử làm những điều mạo hiểm trong một môi trường vô cùng an toàn, đó là làm những điều vượt qua ranh giới đạo đức, vì thế chuyện có những cuộc tình ngoài luồng là điều tất yếu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.