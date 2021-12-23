Quý 1 năm 2022 gọi tên 3 con giáp này về độ may mắn, phát tài phát lộc, túi tiền nặng trĩu

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 11:15

Tử vi báo hiệu 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn vào quý 1 năm 2022, tiền vào như nước, mua nhà sắm xe.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, quý 1 năm 2022 tuổi Tỵ đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận. Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này.

Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

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Từ đầu quý 1 năm 2022, con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không có gì lạ khi tuổi Mão nằm trong danh sách những con giáp tài lộc đầy mình trong quý 1 năm 2022. Họ vốn là con giáp sinh ra đã được trời ban sự may mắn, vương giả.

Từ đầu quý 1 năm 2022, con giáp này đã cảm nhận được rõ sự may mắn thay đổi. Không chỉ vượng về đường tài lộc mà tình duyên, gia đạo của người tuổi Thìn cùng vô cùng êm ấm, hạnh phúc. Tuổi Mão chớ gặp những khó khăn mà nản lòng vì luôn có quý nhân sẵn sàng xuất hiện. Điều bạn cần làm chỉ là tập trung đúng định hướng mình đang theo, không vì những kẻ xấu xúi giục mà lung lay.

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Sẽ không là quá khi nói rằng quý 1 năm 2022 sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Hợi tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sẽ không là quá khi nói rằng quý 1 năm 2022 sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Hợi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình. Trong quý 1 năm 2022, tuổi Hợi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Hợi thông minh song đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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