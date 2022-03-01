Thiên Quan giáng mệnh đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, 3 con giáp KHÓ KHĂN MUÔN TRÙNG, tài lộc không thông, tình duyên không vượng, xui xẻo tìm đến

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 17:10

Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, tử vi 12 con giáp cho thấy có 3 con giáp xui xẻo gặp phải vận xui, tài lộc không thông, tình duyên không vượng.

 

Người tuổi Tý

Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, chịu ảnh hưởng của Thương Quan, vận trình của người tuổi Tý đầy rẫy hung hiểm. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động kẻo để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Nhất là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nếu không muốn hao tán tài của.

Thiên Quan giáng mệnh đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, 3 con giáp KHÓ KHĂN MUÔN TRÙNG, tài lộc không thông, tình duyên không vượng, xui xẻo tìm đến - Ảnh 1
Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, chịu ảnh hưởng của Thương Quan, vận trình của người tuổi Tý đầy rẫy hung hiểm. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy không mấy hài hòa khi những bất đồng cứ liên tiếp nảy sinh. Cả hai vì không tìm được tiếng nói chung mà liên tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn căng thẳng khiến tình cảm rạn nứt.

Người tuổi Tỵ

Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, Thiên Quan giáng mệnh khiến cho người tuổi Tỵ phải chịu không ít tổn thất. Lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với những người bề trên, cấp trên hay lãnh đạo của mình, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng và kiên định. Sự nóng vội sẽ chỉ khiến cho mọi mong đợi của bạn đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi.

Ngày này, bản mệnh nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có thể trạng yếu với nhiều bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch hay máu huyết.

Người tuổi Mùi

Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, những suy tính dự định của người tuổi Mùi diễn ra chẳng được như ý muốn. Bạn sẽ gặp không ít rào cản từ những người xung quanh, những người luôn có ý định cản trở và muốn làm tổn hại đến bạn.

Thiên Quan giáng mệnh đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, 3 con giáp KHÓ KHĂN MUÔN TRÙNG, tài lộc không thông, tình duyên không vượng, xui xẻo tìm đến - Ảnh 2
Đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, những suy tính dự định của người tuổi Mùi diễn ra chẳng được như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, Kiếp Tài án ngữ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến vận tài lộc của con giáp này. Bạn sẽ khó tránh vướng phải những tranh chấp về tiền bạc trong ngày này. Nếu không sáng suốt hành động, bạn có thể mất đi một khoản tiền không hề nhỏ cho những sai lầm của mình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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