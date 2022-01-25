Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập, 3 con giáp này ngày 25/1/2022 bị kẻ xấu hãm hại, gặp họa phá tài, tiêu hao tiền của

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 01:19

Tử vi ngày 25/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị kẻ xấu hãm hại, gặp họa phá tài, tiêu hao tiền của do Thiên Quan giáng họa, Tiểu Nhân rình rập.

Tuổi Tỵ

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn. Lúc này, chỉ cần bạn để lộ bất cứ sơ hở nào, kẻ xấu bụng sẽ ngay lập tức nhằm vào đó để hạ bệ bạn.

Lại thêm Thiên Quan giáng họa, nếu không muốn bản thân bị vướng vào những chuyện thị phi kiện tụng thì bạn nên hạn chế đối đầu trực diện với những người có chức có quyền lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ có thể là bạn mà thôi.

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Thiên Quan giáng họa, nếu không muốn bản thân bị vướng vào những chuyện thị phi kiện tụng thì bạn nên hạn chế đối đầu trực diện với những người có chức có quyền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 25/1/2022 báo hiệu họa phá tài có thể ập đến bất cứ lúc nào. Điều này nhắc nhở tuổi Mùi hãy tiêu xài cho cẩn thận. Bản mệnh đang mất quá nhiều tiền bạc vào những thứ vô bổ không cần thiết rồi đó. Tiền bạc đổ mồ hôi nước mắt kiếm về nên biết quý trọng.

Ngoài ra, tuổi Mùi gặp khá nhiều trở ngại trong công việc. Rắc rối đột nhiên ập đến không kịp trở tay, kế hoạch lên sẵn từ trước cũng bị đổ bể. Cảm thấy hoang mang là không thể tránh khỏi nhưng con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

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Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Hợi về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 25/1/2022 cảnh báo với Tuổi Hợi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Hợi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Hợi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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