Thiên duyên tiền định, 3 cặp con giáp này cực hợp nhau, nên duyên đôi lứa càng nhuận tình nồng, chồng tài vợ khéo làm ăn hưng vượng, thu bạc hốt vàng giàu có đến 3 đời

Người tuổi Tý có đầu óc linh hoạt nhạy bén, nhạy cảm với các con số, đáng tiếc là các bạn lại thiếu tính kiên nhẫn và khả năng chấp hành.

Chính vì thế, sự kết hợp của hai con giáp này có khả năng bổ trợ cho nhau rất tốt, chỉ cần hợp tác, nhất định cả đôi bên sẽ cùng có lợi, sinh tài phát lộc là chuyện hoàn toàn có thể xuất hiện.

Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại thực tế và có khả năng chịu đựng rất tốt, có tĩnh nhẫn lại cao nhưng lại không giỏi giao tiếp.

Tuổi Dần + tuổi Hợi: Phân công sinh tài lộc

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hổ nhìn chung thường mạnh mẽ, cương nghị và hào hoa, là những người cấp tiến điển hình, còn tuổi Hợi thì lười biếng, bản tính lãnh đạm song phúc khí tràn trề, nhiều may mắn.

Hai người này kết hợp với nhau tính cách bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý, phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng.

Tuổi Mão + tuổi Mùi: Hòa hợp sinh tài

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi rất biết dựa dẫm ỷ lại. Trong khi người tuổi Mão lại thích chăm sóc lo lắng cho người khác, nên hai bên rất hợp nhau. Với tuổi Tuất: Đôi bên đều hy vọng vào một cuộc sống bình an, hạnh phúc êm ả. Vì mục tiêu chung đó cả hai sẽ cố gắng không ngừng nghỉ. Với tuổi Hợi: Do tính cách tương tự, thích yên tĩnh bình lặng nên cả hai sẽ cuốn hút lẫn nhau, dễ dàng phát triển tình cảm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.