Thiên cơ tiết lộ 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9/2022, TOP 3 con giáp được bề trên che chở làm đâu trúng đó, tiền tài cất cánh, vạn sự đều thành

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 11:26

Trong hai ngày cuối tuần 3/9 và 4/9 có 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, mở kho tài lộc đem đến nguồn thu hấp dẫn.

Tuổi Ngọ

Thiên cơ tiết lộ 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9/2022, TOP 3 con giáp được bề trên che chở làm đâu trúng đó, tiền tài cất cánh, vạn sự đều thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này, (3/9 - 4/9), người tuổi Ngọ đón những bước chuyển biến tốt trong vận trình nhờ có nhiều sao tốt tề tựu. Thời điểm này công việc của Ngọ khá suôn sẻ. Bản mệnh có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó. Với nỗ lực đã bỏ ra Ngọ sẽ thắng lợi vẻ vang.

Cơ hội thăng tiến xuất hiện ngay trước mắt Ngọ. Lúc này bản mệnh cần nắm bắt kịp thời. Làm tốt thì Ngọ sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tập thể.

Từ đây, Ngọ có cơ hội cải thiện thu nhập. Con đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Một số người có duyên buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội. Đây là lúc thích hợp để Ngọ mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuổi Mão

Thiên cơ tiết lộ 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9/2022, TOP 3 con giáp được bề trên che chở làm đâu trúng đó, tiền tài cất cánh, vạn sự đều thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mão vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, Mão có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình. Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9 (3/9 - 4/9), người tuổi Mão dễ gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Chính Tài phù trợ khiến việc làm ăn của người tuổi Mão tiến triển khá tốt. 

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Đặc biệt, với những người tuổi Mão đang làm ăn kin doanh sẽ có quý nhân giúp đỡ nên sớm tìm ra con đường đi của mình. Cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên giàu có.

Tuổi Thân

Thiên cơ tiết lộ 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9/2022, TOP 3 con giáp được bề trên che chở làm đâu trúng đó, tiền tài cất cánh, vạn sự đều thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (3/9 - 4/9) có thể nói tuổi Thân là một trong những con giáp vận khí tốt nhất. Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thân đều bùng nổ trong năm nay.

Trong thời gian này con đường tài lộc của tuổi Thân chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Thân làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Thời gian này, tuổi Thân cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Đặc biệt, những người tuổi Thân còn rất chăm chỉ nỗ lực hết mình trong công việc nên đây chính là cơ hội tốt để thay đổi vận mệnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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