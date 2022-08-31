Đúng 8h sáng mai (1/9), hào quang rực sáng: 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt quý nhân, thênh thang tài lộc, tiền bạc cứ thế cuốn về, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 07:21

Những con giáp sau đây sẽ đón tháng 9 tràn đầy năng lượng, công việc, tiền tài đều thuận lợi trăm bề.

Tuổi Tý

Đúng 8h sáng mai (1/9), hào quang rực sáng: 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt quý nhân, thênh thang tài lộc, tiền bạc cứ thế cuốn về, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày 1 đầu tháng, Tam Hợp cục trợ mệnh giúp Tý thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những bạn làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2.

Người làm công chức thì sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trốn tránh trách nhiệm cũng không đùn đẩy. Tý luôn là người có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, bạn ít khi để người khác phải phàn nàn về mình.

Cảm hứng tràn trề, là ngày có quý nhân phù trợ, chỉ cần bạn có ý tưởng hay thì cứ mạnh dạn đưa ra, biết đâu lại trở thành điểm sáng. Bạn hãy cải thiện sự giàu có của mình bằng cách làm việc trung thực và tập trung vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như công việc phụ.

Tuổi Dần

Đúng 8h sáng mai (1/9), hào quang rực sáng: 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt quý nhân, thênh thang tài lộc, tiền bạc cứ thế cuốn về, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc ngày 1/9/2022 của tuổi Dần có Thiên Ấn chiếu cố nên đi làm cũng dễ thở hơn, được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Bạn nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Nếu biết nắm bắt thời cơ và nhanh chóng hành động, cơ hội để trở thành đại gia sẽ đến với bạn. Nhìn chung, với những người làm công ăn lương, số tiền kiếm được vẫn từ lương thưởng nên hãy làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm hơn. Còn đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, sự nhanh nhạy với thời cuộc sẽ giúp bạn tìm ra được giải pháp đưa việc buôn bán của bạn đi lên và đạt được lợi nhuận như ý. 

Hãy khiêm tốn và nhỏ nhẹ hết mức có thể để đem lại lợi ích cho bản thân và công ty. Khi bạn chịu bỏ cái tôi xuống và lắng nghe mọi người xung quanh thì bạn sẽ được yêu quý, nhờ ai người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tuổi Tỵ

Đúng 8h sáng mai (1/9), hào quang rực sáng: 3 con giáp bước chân ra cửa chạm mặt quý nhân, thênh thang tài lộc, tiền bạc cứ thế cuốn về, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 này, người tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Vốn là người cầu toàn, có tham vọng lại chăm chỉ hơn người nên những kế hoạch bấy lâu nay Tỵ ấp ủ sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, giúp họ thu về món lãi cực lớn.

Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

Nếu tự đứng ra kinh doanh, Tỵ chắc chắn sẽ giúp cơ ngơi mình đang có phát triển vượt bậc, chẳng mấy chốc lớn mạnh. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Tỵ cuối năm nay. Tuy nhiên, khi đã có tiền trong tay, con giáp này không nên tiêu xài quá phung phí mà nên có kế hoạch tiết kiệm, đề phòng biến cố bất ngờ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào? 

Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào? 

Khổ như thế đủ rồi, đã đến lúc 3 con giáp này tận hưởng cuộc sống giàu sang sung túc, vạn sự hanh thông, tiền vô như nước.

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