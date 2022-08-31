Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào? 

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 06:51

Khổ như thế đủ rồi, đã đến lúc 3 con giáp này tận hưởng cuộc sống giàu sang sung túc, vạn sự hanh thông, tiền vô như nước.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Thìn ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào?  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, vào lúc 16h chiều 31/8, nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Thìn đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn hưởng vinh hoa phú quý.

Cuộc sống của tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Thìn còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào?  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong ngày cuối cùng của tháng 8/2022, Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi, vận may luôn ở bên, mong ước thành hiện thực.

Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Tuất thật hoàn hảo và thông minh.

Giải thưởng độc đắc lúc 16h chiều nay (31/8), ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ chính thức gọi tên con giáp nào?  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 8/2022, tuổi Tuất có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Tuất có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Khoảng thời gian tới, tuổi Tuất được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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