Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/9): Cát Tinh chiếu rọi, 3 con giáp may mắn tràn trề, vạn sự hanh thông, chuẩn bị tâm thế tiền vàng ngập két

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 06:21

Bước sang tháng 9 này, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được mọi điều may mắn, tốt đẹp, bất kể từ công việc cho tới tình duyên đều gặp thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/9): Cát Tinh chiếu rọi, 3 con giáp may mắn tràn trề, vạn sự hanh thông, chuẩn bị tâm thế tiền vàng ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ thời gian vừa qua tài vận không tốt, các phương diện khác cũng đều gặp trở ngại. Song chỉ cần bước qua tháng 9, vận may của những người cầm tinh con Ngựa càng dày. Sự nghiệp bắt đầu khởi phát, tiền đồ rất tốt.

Chỉ cần chú ý, mạnh dạn đầu tư, tuổi Ngọ có thể dễ dàng kiếm tiền nhanh chóng mà không cần nỗ lực nhiều. Vận thế của người tuổi Ngọ khởi sắc mạnh mẽ, do có "Tam hợp quý nhân" nên con giáp này liên tiếp được quý nhân tương trợ, dẫn đường chỉ lối do đó sự nghiệp có bước tiến đột phá, cơ hội kiếm tiền vô cùng nhiều. Người tuổi Ngọ không cần quá vất vả mà vẫn luôn làm đầy túi tiền của mình.

Tuy nhiên, mặc dù dễ dàng kiếm được nhiều tiền như thế, tuổi Ngọ cũng cần phải dè chừng, không nên quá đắc ý, kiêu căng, nếu không rất có thể bị lợi dụng, dẫn tới tiền của tiêu tán, kiếm được nhiều mà thất thoát cũng lắm, cuối cùng được không bằng mất.

Tuổi Thân

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/9): Cát Tinh chiếu rọi, 3 con giáp may mắn tràn trề, vạn sự hanh thông, chuẩn bị tâm thế tiền vàng ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Khỉ trời sinh hiền lành, dễ tính, quảng giao. Thân được biết đến là những con giáp có ngoại hình đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn người. Người tuổi Khỉ mang tính cách khá xuề xòa, giản dị. Họ ưa chuộng hòa bình, công bằng và lẽ phải, sẵn sàng cứu người đang gặp phải chuyện khó khăn.

Theo tử vi cho biết, bước sang tháng 9 là thời điểm họ nhận được nhiều phúc lộc. Họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Thân sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt. Người làm công ăn lương cũng đạt nhiều thành tựu, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Về tình duyên, người độc thân dễ gặp được đối tượng hẹn hò, còn người có gia đình sẽ đầm ấm, sum vầy.

Tuổi Hợi

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/9): Cát Tinh chiếu rọi, 3 con giáp may mắn tràn trề, vạn sự hanh thông, chuẩn bị tâm thế tiền vàng ngập két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hội tụ nhiều phẩm chất. Họ chăm chỉ, chịu khó, lại là người bao dung, nhân hậu. Không những thế, người tuổi này rất có duyên, thu hút được tài lộc cũng như vận quý nhân. Con giáp tuổi này sống có trách nhiệm và không ngại gian khổ. Chính vì vậy, họ có thể đạt tới thành công sau nhiều lần thất bại.

Tháng 9 này, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng. Vận trình trong sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi rất đáng ngưỡng mộ, quý nhân ra tay đúng lúc, đúng chỗ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Vận may của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng, tài vận vượng phát. Ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Người tuổi này cũng dần tất toán nợ nần. Những người kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, tiền vào như nước. Tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt giúp sự nghiệp ổn định và thăng tiến hơn, tài vận cũng từ đó mà ngày càng tăng cao.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9): TOP 3 con giáp được hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, tài vận thịnh vượng bất ngờ, làm 1 hưởng 10, thu nhập khủng hết cỡ

Liên tiếp 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9): TOP 3 con giáp được hưởng cả lộc trời lẫn lộc trần, tài vận thịnh vượng bất ngờ, làm 1 hưởng 10, thu nhập khủng hết cỡ

Xin chúc mừng 3 con giáp nhận được lộc lá liên tiếp trong 3 ngày đầu tháng 9 (1, 2, 3/9). Rất nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt để đổi đời nhé.

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