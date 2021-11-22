Thị phi bao vây, tiểu nhân tính kế, 3 con giáp này ngày 22/11/2021 tài lộc bất thông, xui xẻo không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 09:04

Tử vi ngày 22/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc bất thông, xui xẻo không ngừng vì thị phi bao vây, tiểu nhân tính kế.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 22/11/2021 dự báo, tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân tuổi Thân lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Thân có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, tuổi Thân cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

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Tử vi ngày 22/11/2021 dự báo, tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 22/11/2021 cảnh báo với tuổi Tỵ rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Tỵ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Thứ Hai này là một ngày không tốt với tuổi Tỵ về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

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Theo tử vi ngày 22/11/2021, công việc tuổi Ngọ không thật sự cảm thấy thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày 22/11/2021, công việc tuổi Ngọ không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Ngọ đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Tuổi Ngọ nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận những rắc rối phát sinh bất ngờ trong công việc. Bản mệnh đừng bao giờ đưa ra quyết định vào những lúc tâm trạng bất ổn vì khả năng mắc sai lầm là rất lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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