THAY ĐỔI SỨ MỆNH: 3 con giáp phát tài lộc, tiền vào hầu bao như nước, thỏa sức mua sắm, du lịch, thực hiện kế hoạch ấp ủ sau ngày 15/7

Tuổi Mão làm kế toán, tài chính, ngân hàng sẽ thuận lợi. Tuy ăn nên làm ra, lộc lá đến khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu không cẩn thận. Bởi vậy làm gì con giáp này cũng nên im lặng, không khoe khoang để không vướng họa tiểu nhân. Con giáp này làm ăn dễ được quý nhân nâng đỡ, quan hệ xã giao hài hòa. Tuổi Mão được khuyên dù làm công việc gì, kiếm tiền bằng con đường nào thì cũng nên khéo miệng một chút để thuận lợi.

Bên cạnh đó, con giáp này nên hành xử thận trọng, tính toán kỹ lưỡng, có như vậy mới tránh mắc vào cái bẫy mà kẻ xấu đã bày ra để hãm hại. Bản mệnh còn dễ gặp kẻ hẹp hòi, không tiếc lời công kích bản mệnh.

Tuổi Thìn có Chính Ấn chiếu vận nên những người đang phải bươn chải đi làm trong khi người ta nghỉ ngơi thì sẽ đòi được quyền lợi, công bằng trong công việc. Chuyện đâu còn có đó, cứ có chí tiến thủ, không chịu an phận thì chẳng ai ăn hiếp được Thìn. Phương diện tài lộc của tuổi này không mấy thuận lợi bởi trong ngày có điềm báo họa mất tiền, bị cướp công. Đôi khi an phận thủ thường không phải là cách tốt cho tai vận, phải ra khơi thì mới mong có được cá lớn nhé!

Mặt tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bản mệnh hiền lành, sống được lòng người nên ai cũng quý mến. Tuy nhiên đôi khi bạn đừng nhiệt tình giúp người ngoài quá mức kẻo người thân bị bỏ rơi, dễ gặp trúng thành phần ăn cháo đá bát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường tài vận cũng thuận lợi vô cùng khi có Tam Hội giúp sức. Con giáp này cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình trong buôn bán nên được lộc từ khách là điều dễ hiểu. Người làm công ăn lương nếu có nghề tay trái thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể, con giáp này cứ thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

Đường tình cảm của con giáp này lên hương nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Hội độc thân cởi mở và vui vẻ đón chào những người có thiện chí làm quen với mình. Nếu bạn có một quyết định quan trọng nào đó cần phải nói với nửa kia thì hãy mạnh dạn nói.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm