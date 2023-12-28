Thắp hương trên bàn thờ phải chọn chuối có râu, làm không đúng cũng vứt bỏ, lưu ý điều này để tránh 'tai bay vạ gió'

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 09:58

Những nải chuối còn nguyên cả râu ria thể hiện cho sự may mắn tài lộc phước lành. Và ngược lại, chúng ta nên tránh lựa chọn những quả chuối héo úa, kém may mắn.

Ý nghĩa của chuối khi thắp hương

Ông cha ta thường chọn 5 loại trái cây để cúng là ngụ ý rằng những sản vật này được kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng. Trong đó, chuối tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần, đầm ấm, hứng lấy may mắn, bao bọc và chở che.

Chuối để bày lên bàn thờ thường là chuối tiêu già quả nhưng vẫn còn xanh. Chuối thờ đẹp chị em phải chọn đều quả, mỗi nải chuối thưởng trên 20 quả, cong đều nhau như vật mới “ôm” được các hoa quả khác đặt trong lòng nó. Không nên chọn chuối sắp chín, hoặc đã sắp đổi sang vàng vì khi thờ, sức nóng của hương nhang sẽ làm chuối chín rất nhanh và dễ bị rụng quả.

Thắp hương trên bàn thờ phải chọn chuối có râu, làm không đúng cũng vứt bỏ, lưu ý điều này để tránh 'tai bay vạ gió' - Ảnh 1
Chuối trong phong tục thờ cúng của người Việt. Ảnh: Internet

 Vì sao nên chọn chuối nguyên nải, còn râu?

Nên thắp chuối nguyên nải và thường chọn quả lẻ, còn nguyên cả râu ria. Những nải chuối này sẽ đắt hơn so với chuối quả chẵn và nhẵn nhụi. Chẳng thế, cứ đến dịp Tết, những nải chuối quả lẻ từ 15 - 17 - 19 - 21… sẽ có giá từ 100 -150 nghìn đồng trở lên ở các chợ. Nải càng nhiều quả và có số quả lẻ sẽ càng đắt.

Qua tìm hiểu, theo phong thủy, chẵn là số âm, lẻ là số dương, số âm không tốt. Hơn nữa trái chuối là số âm nên ta cần số dương. Chính vì thế nên nải chuối có quả lẻ thường bán đắt hơn nải chuối có quả chẵn.

Thắp hương trên bàn thờ phải chọn chuối có râu, làm không đúng cũng vứt bỏ, lưu ý điều này để tránh 'tai bay vạ gió' - Ảnh 2
Chuối còn nguyên râu tại chợ. Ảnh: Internet

Nhà Nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú cũng từng cho biết thêm, do tư duy người Việt thích số lẻ, số lẻ là tượng trưng cho sự sinh sôi nên từ thắp hương, cắm hoa đều chọn số lẻ. "Thắp hương phải kiêng số chẵn, 3 nén hương là thờ Thiên, Địa, Nhân, 5 nén là thờ 5 đức tính của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Tư duy của con người là thích số lẻ, số lẻ là số của sự sinh sôi". 

Bên cạnh đó, chuối còn nguyên cả râu ria thể hiện cho sự sinh sôi nảy nớ đâm chồi nảy lộc sẽ mang lại nhiều tài lộc may mắn, con đàn cháu đống cho gia chủ. Bởi vậy, khi lựa chọn chuối cúng trên bàn thờ người ta ưu tiên chọn những nải chuối còn xanh và có quả số lẻ còn nguyên cả râu ria thể hiện cho sự may mắn tài lộc, phước lành.

Cách chọn chuối thắp hương

Muốn chuối thờ Tết đẹp, để được lâu, chúng ta cần chọn những nải chuối tiêu già nhưng vẫn còn xanh, quả to đều, có độ cong cũng đều nhau như vậy mới "ôm" hết được những loại hoa quả khác đặt bên trong nó. Tránh chọn những nải xòe ra, khe giữa các quả quá rộng nhìn vừa không đẹp lại khó kẹp được các quả quất.

Các gia đình nên lựa chọn chuối tiêu thay vì chuối tây. Bởi nải chuối tiêu to, quả cong nhìn đẹp mắt. Những nải chuối cong, dài sẽ giúp ôm chặt các loại quả khác khi được gài lên như cam, quýt...Trong khi đó, nải chuối tây thường nhỏ hơn và chỉ thích hợp với bàn thờ Thần Tài hoặc bàn thờ Phật.

Thắp hương trên bàn thờ phải chọn chuối có râu, làm không đúng cũng vứt bỏ, lưu ý điều này để tránh 'tai bay vạ gió' - Ảnh 3
 Lưu ý không chọn chuối đã chín hẳn, chỉ chọn chuối chưa chín nhưng đã tròn cạnh, không xây xát hay bị dập, không non. Ảnh: Internet

Khi mua chuối thờ ngày Tết, gia chủ nên chọn chuối chưa chín nhưng đã tròn cạnh, không xây xát hay bị dập và cũng không nên non quá.

Chuối chín hẳn rất dễ bị rụng, thối, hỏng trong quá trình thắp hương. Đây là điềm không tốt trong những ngày Tết, gia chủ nên tránh. Dù chọn loại quả nào, gia chủ cũng cần chú ý đến nguyên tắc chung là quả to, nặng đặt ở dưới làm đế, những quả nhỏ hơn chèn lên trên hoặc xen kẽ vào chỗ trống, sao cho đẹp mắt, không rơi rụng.

Cách phân biệt chuối sạch

Hiện nay, nhiều người vì hám lợi cũng đã sử dụng thuốc diệt cỏ để thúc chín chuối. Hóa chất được dùng để thúc chuối chín là một loại hóa chất cực kỳ độc, màu trắng đục được hòa lẫn với nước thành một hỗn hợp màu trắng đục, sau đó nhúng cả nải hoặc buồng chuối vào, chỉ sau một đêm chuối đã chín vàng ươm. Bạn nên lưu ý những điều sau khi lựa chọn chuối:

– Chuối già rồi mới chín. Bởi vậy khi mua chuối, bạn nên chú ý chọn chuối già. Chuối già là trái chuối có vỏ căng, các góc cạnh trên trái chuối không còn nhô lên cao như chuối non.

– Màu vàng của vỏ chuối không tươi roi rói mà vàng sậm, xỉn hơn. Chuối chín có mùi thơm tự nhiên. Trên lớp vỏ vàng sậm có những chấm đen, nâu như tàn nhang (chuối trứng cuốc). Nếu chuối chín kỹ, có thể vỉ xuất hiện những vệt thâm đen sẫm màu.

– Chuối chín tự nhiên không chín cùng một lúc, mà có trái chín trước, trái chín sau. Khi trái chín, cuống nhiều khi vẫn còn xanh. Trái chín vàng bóp nhẹ thấy mềm tay.

– Chuối chín tự nhiên, khi lột vỏ là thấy mùi thơm, vỏ chuối mỏng.

– Nếu bạn muốn mua chuối từ lúc còn xanh thì nên chọn nải chuối có màu xanh sậm, quả căng bóng và độ cong đều. Quan sát nếu thấy vỏ quả có lốm đốm đã chuyển sang vàng nhẹ thì nải chuối đã già và sẽ ngon hơn.

– Quan sát vỏ quả, nếu màu càng xanh nhạt thì là chuối càng non. Nếu mua những quả này về sẽ khó chín và khi chín cũng không ngon. Chuối già có thể để tự nhiên chỗ thoáng mát cũng rất dễ chín. Còn nếu muốn mua loại đã chín rồi để ăn ngay thì đầu tiên bạn nên tránh mua những quả chuối đã bị dập nát và ưu tiên chọn những quả có kích thước vừa phải. Nếu quả quá to có thể chúng được bón nhiều thuốc hóa học hoặc thuốc tăng trưởng. Ngược lại, nếu quả quá nhỏ đôi khi là quả non bị chín ép.

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