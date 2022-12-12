Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 tuổi ăn ở hiền lành được Thần Phật che chở, Tổ tiên phủ hộ, cuối năm "trúng quả", ăn Tết to nhất vùng

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Thời gian tới đây, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Cuối năm, người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

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Tuổi Sửu

Trong các con giáp có thể nói, tuổi Sửu có khá nhiều thiệt thòi về xuất phát điểm của mình. Họ có 1 loại khả năng chịu đựng áp lực vô cùng phi thường. Họ không hấp tấp mà khá cứng đầu. Họ luôn giữ vững tinh thần, theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Hơn nữa những người tuổi Sửu còn có tấm lòng thiện lương, sống chân thành, kính trên nhường dưới nhưng không phải kiểu nhu nhược là ai muốn làm gì thì làm. Vậy nên họ được những người xung quanh yêu quý tin tưởng.

Tuổi Sửu nên nên lập gia đình muộn 1 chút, như vậy sẽ dễ yên bề gia thất hơn. Sau khi ổn định cuộc sống, tuổi Sửu sẽ bắt đầu bước 1 chân qua cánh cửa "vận may" của đời mình. 1 phần là nhờ sự tháo vát, biết cách vun vén của mình 1 phần là do có số vượng phu ích tử "trời sinh" mà tuổi Sửu sẽ phất lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có cơ hội phát tài lớn trong những ngày cuối năm nay. Tài chính của bản mệnh phát triển cực kỳ rực rỡ, nhất là vào thời điểm cuối năm nay. Cho dù Mão làm trong lĩnh vực nào thì cũng có thể kiếm về một khoản kha khá.

Người làm công ăn lương có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Thời gian này Mão sẽ được cấp trên dành cho cơ hội để khẳng định vị thế.

Mão chỉ cần tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì chắc chắn Mão sẽ nhận được những khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh.

Còn người làm ăn kiếm lợi nhuận dư dả từ các mối đầu tư trước đó của mình. Mão cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng tới tấp.

Đây có thể sẽ là khoảng thời gian bận rộn của Mão, thậm chí phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi nhưng thành quả sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.