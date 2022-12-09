3 con giáp nữ là "con cưng" của Phật Bà, ra đến cửa là nhận sự trợ giúp nhiệt tình của Quý nhân, làm gì cũng gặp may mắn, sau 35 tuổi chuyển mình thành "phượng hoàng" quý phái

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 14:45

Dưới đây là 3 con giáp nữ dù không có xuất phát điểm tốt thậm chí là ngày trẻ rất khổ cực nhưng sau 35 tuổi sẽ cực kỳ may mắn về cả tình cảm lẫn tiền tài.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần sinh ra đã có số làm "chủ" gia đình. Họ không có xuất phát điểm tốt nhưng họ lại có sức bền mãnh liệt, họ chăm chỉ bền bỉ hơn bất cứ ai. Từ thực tế, chúng ta có thể thấy rất nhiều phụ nữ tuổi Dần có cuộc sống cực kỳ hưng thịnh về mặt tiền tài. Đó không phải là do bỗng nhiên họ có cuộc sống tốt vậy mà đó đều là họ đổ mồ hôi, máu và nước mắt của mình.

Quý cô tuổi Dần là vậy, họ thị uy từ vẻ ngoài khí chất đến cách sống, cách làm việc. Họ tự thân vận động, chí khí cao ngút, không bao giờ biết cúi đầu trước ai để đánh đổi tự tôn bản thân. Họ luôn tiến về phía trước, luôn rèn luyện bản thân mạnh mẽ, bản lĩnh.

Đàn ông mà lấy được 1 người phụ nữ tuổi Dần về làm vợ thì chính là rước quý nhân về nhà. Họ không chỉ giúp các anh trong công việc mà họ còn lo toan chu toàn gia đình, con cái, các anh sẽ chẳng phải lo nghĩ nhiều việc gì.

Theo tử vi học, hầu hết phụ nữ tuổi Dần sau tuổi 40 sẽ đến thời kỳ đỉnh cao về tiền tài, công danh, gia đình thì hòa thuận ấm êm, nói chung là "sướng" đủ đường.

3 con giáp nữ là 'con cưng' của Phật Bà, ra đến cửa là nhận sự trợ giúp nhiệt tình của Quý nhân, làm gì cũng gặp may mắn, sau 35 tuổi chuyển mình thành 'phượng hoàng' quý phái - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Vốn dĩ nữ tuổi Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Tuổi Mùi trong thời gian tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Sau 35 tuổi, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

3 con giáp nữ là 'con cưng' của Phật Bà, ra đến cửa là nhận sự trợ giúp nhiệt tình của Quý nhân, làm gì cũng gặp may mắn, sau 35 tuổi chuyển mình thành 'phượng hoàng' quý phái - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Nữ tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần mẫn. Con giáp này luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ dốc sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất có thể. Bản mệnh là một trong những con giáp có số mệnh vượng phát, được các vị thần chiếu cố. Dù làm việc vất vả nhưng mọi công sức của nữ tuổi Sửu đều được đền đáp xứng đáng. Tuổi Sửu vốn không mang nhiều tham vọng. Họ chỉ mong có một cuộc sống đủ đầy và bình yên.

Tất nhiên, trong cuộc đời, tuổi Sửu cũng không thể tránh khỏi những giai đoạn vất vả. Nhưng khổ tận cam lai, bản mệnh sẽ nhận lại những thành công rực rỡ. Đặc biệt, sau 35 tuổi, con giáp này có thể gây dựng cơ ngơi vững chắc, được nhiều người nể phục.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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