Đúng 15h chiều nay (9/12), thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 tuổi số đỏ cực độ, trúng giải độc đắc, tiền trăm tỷ trong tay, từ giờ tới cuối đời muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:21

Chờ xem 15h chiều nay, 3 tuổi nào có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu nhất nhì thiên hạ nhé!

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con ngựa rất đáng tin cậy, cũng rất ít nói, không có thói quen xấu trước công chúng, cũng sẽ không có thái độ mất tự tin trong cuộc sống, họ gây ấn tượng mạnh, trong tháng 12 năm nay, họ sẽ sửa đổi thái độ của mình trong mọi mặt phát triển.

Vào 15h chiều này, cuộc sống của họ sẽ thay đổi, ngày càng tốt hơn, bạn có thể tạm biệt ảnh hưởng của những kẻ phản diện, và ngày càng có nhiều cơ hội phát triển. Vì vậy, những người thuộc tuổi ngựa cuối cùng cũng có thể sống sót, và họ nhất định có thể “bay lên trời” trong tháng 12 năm nay và nhận ra sự thay đổi của cuộc đời.

Đúng 15h chiều nay (9/12), thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 tuổi số đỏ cực độ, trúng giải độc đắc, tiền trăm tỷ trong tay, từ giờ tới cuối đời muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tương đối ổn định, tài chính vững vàng nhờ bản mệnh phát huy hết điểm mạnh đúng lúc là có cơ hội nhân gấp đôi, gấp ba túi tiền.

Với những người làm công ăn lương chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh có thời cơ phát triển ổn định và không gặp biến động lớn.  Đúng 15h chiều nay, thần Tài ban lộc lớn, Dậu sẽ có cơ hội trúng số, đổi đời.

Người tuổi Dậu chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Và nếu có thời gian thì người tuổi Dậu hãy học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn để nâng cao vị thế cho chính bản thân mình sẽ rất tốt cho tương lai.

Đúng 15h chiều nay (9/12), thiên thời địa lợi nhân hòa: 3 tuổi số đỏ cực độ, trúng giải độc đắc, tiền trăm tỷ trong tay, từ giờ tới cuối đời muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ 

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn vào 15h chiều nay. Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà cộng hưởng đến từ Thiên Quan cũng không nhỏ, tạo bước đà cho bản mệnh một bước lên tiên. 

Với những ai làm công ăn lương, bước sang ngày này sẽ được cấp trên thử thách một vài nhiệm vụ. Nếu vượt qua nhiệm vụ được giao thì ngày bạn thăng chức đang đến rất gần rồi đấy.

Đối với những người làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ lẻ lại càng tạo ra lợi nhuận khổng lồ do được khách hàng và đối tác tin tưởng. 

Tài chính đổ về tay ầm ầm là tiền hoa hồng, tiền lương chính, tiền lương tay trái... tận hưởng một ngày hậu hĩnh. Với số tiền này trong tay, hãy tính đến chuyện đầu tư vào một lĩnh vực mới, chắc chắn đem lại lợi nhuận kha khá. 

Tình duyên ngày này cũng hạnh phúc hơn nhiều phần, những cãi vã tưởng chừng như sẽ chấm dứt mối quan hệ này lại tìm được cách tháo gỡ. Hai bạn về bên nhau cùng sự thấu hiểu, trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

2 ngày liên tiếp (9, 10/12): 3 tuổi liên tục gặp may, trúng số độc đắc dễ như chơi, lên chức tăng lương, trăm đường thuận lợi, 1 tuổi có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn

2 ngày liên tiếp (9, 10/12): 3 tuổi liên tục gặp may, trúng số độc đắc dễ như chơi, lên chức tăng lương, trăm đường thuận lợi, 1 tuổi có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn

Với những người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý.

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