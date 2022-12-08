Qua hôm nay (Rằm tháng 11 âm), xin được chúc mừng 3 con giáp được Quý nhân soi đường chỉ lối, thỏa sức ăn lộc trời, Thần tài theo gót, trúng số đổi đời, giàu sang ngập lối

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình, tự tin, có chí tiến thủ, ý chí kiên cường. Trong quá trình tích cực đấu tranh chưa bao giờ con giáp này phạm sai lầm, cho dù có một số điểm chưa hoàn hảo họ cũng sẽ cố gắng hoàn thiện.

Con giáp tuổi Dậu sẽ có thể phát triển mạnh ở nơi làm việc và có cuộc sống gia đình suôn sẻ. Tóm lại, họ có thể hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình trong năm 2022 một cách xuất sắc.

Qua Rằm tháng 11, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc.

Và để đạt được mục tiêu lớn hơn, mức thu nhập tăng lên, trong tháng 12, những người này cần tránh xa những tranh chấp, chú tâm vào công việc thì mọi sự sẽ ngày càng suôn sẻ.

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Tuổi Ngọ

Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ qua rằm tháng 11 cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

Qua ngày hôm nay, người tuổi Ngọ được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm, kiên định với lựa chọn của họ - nhưng năm 2022 họ đã đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể.

Từ giờ đến cuối năm người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rình – có thể coi là giai đoạn hoàng kim giúp họ bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Ngọ minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Người tuổi Ngọ đứng đầu là một trong 3 con giáp số đỏ hơn người, cuối năm tiền về như nước.

Cuộc sống tình cảm của người tuổi Ngọ tháng cuối năm cũng an bình, hạnh phúc, giúp bản mệnh người tuổi Ngọ thêm vững bước tiếp tục phấn đấu và phát triển.

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Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cực kỳ lanh lợi, thông minh bẩm sinh, luôn mang trong mình tấm lòng nhân hậu. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi giữ tiền khá tốt, biết quan sát và tận dụng những cơ hội tốt trong công việc, linh hoạt và có khả năng ứng biến mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Mùi kiên trì hơn nhiều người nghĩ, họ có thể dành cả đời để chờ thời cơ và chắc chắn sẽ thành công nhờ vào sự nỗ lực của bản thân.

Bất kể làm việc gì, họ không thích trở thành nhân vật nổi trội, mà lại âm thầm đứng sau lưng giúp đỡ nhiều người, vì họ luôn tâm niệm rằng giúp người là giúp mình, nhờ vậy mà sự nghiệp dễ dàng thăng tiến. Trong vòng 3-5 năm tới, tuổi Mùi nếu như không thể xây dựng sự nghiệp viên mãn thì ít nhất cũng có tiền đồ xán lạn, cũng có của ăn của để.

Qua Rằm tháng 11 âm lịch này, tài lộc của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Mùi có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Cuối năm 2022 đầu năm 2023 may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Mùi khổ tận cam lai, nói lời tạm biệt với những vận hạn đã qua, thời gian tới càng nỗ lực sẽ càng gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.