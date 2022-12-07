Số trời đã định, muốn nghèo cũng khó: 3 tuổi có căn phú quý, Thần Tài sủng ái, Quý nhân hết mực yêu thương, cuối năm nhất định có cả nhà cả xe, tiền bạc, công danh đều như mong đợi

Người tuổi Mùi thường rất kiêu ngạo, thích giữ thể diện và quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Vậy nên Mùi khá cầu toàn và luôn muốn làm việc một cách tốt nhất. Dù Mùi không phải là người quá thông minh, tài năng nhưng họ sẵn sàng học hỏi, không để mình thua kém người khác.

Cũng bởi vậy mà vượt qua nhiều khó khăn, họ có thể xoay chuyển tình thế, tỏa sáng trong sự nghiệp. Cuối năm nay, con giáp này sẽ có sự nghiệp thành công, chẳng phải lo đến chuyện cơm ăn, áo mặc.

Mùi rất kiên trì. Để làm tốt công việc, Mùi sẵn sàng tiêu tốn thời gian và sức lực. Bản mệnh không ngại khó, ngại khổ. Dù có vất vả đến đâu, Mùi cũng không than thở với người khác. Mùi biết rằng việc phàn nàn là vô ích.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi cuối năm 2022, những người tuổi Thân là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Thân nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Thân càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Xem tử vi tháng 12/2022, người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.