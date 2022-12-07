Qua 12h trưa nay (7/12): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm ăn gặp thời, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tình duyên đỏ thắm, cuối năm chắc chắn sẽ có người thương

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 10:52

Qua 12h trưa nay (7/12), 3 con giáp may mắn được Quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ không trí trá, không ưa nịnh nọt người khác. Nhưng cũng có lúc Hợi tỏ ra nóng nảy, bốc đồng và bảo thủ.

Người tuổi Hợi biết thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu gian khổ mà không ca thán, than trách một ai. Hợi tuy không phải là người tài năng xuất chúng nhưng lại cần cù học hỏi và hoàn thiện bản thân từng chút một.

Lúc khó khăn, Hợi luôn tự động viên bản thân cố gắng hơn chút nữa để không bị người khác coi thường. Hợi đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp và mang đến cho gia đình một cuộc sống tốt hơn. 

Qua 12h trưa nay, Thần tài sẽ ban lộc lớn cho Hợi, giúp Hợi thu hái được nhiều thành quả đáng tự hào, và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn vào năm sau. 

Qua 12h trưa nay (7/12): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm ăn gặp thời, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tình duyên đỏ thắm, cuối năm chắc chắn sẽ có người thương - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Qua 12h trưa nay, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Qua 12h trưa nay (7/12): Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm ăn gặp thời, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tình duyên đỏ thắm, cuối năm chắc chắn sẽ có người thương - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 này. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban.

Qua 12h trưa nay, tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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