Thầy tử vi phán 3 con giáp này ăn lộc bề trên, sẽ lọt top vương giả, tài vận lên vun vút, không cần lo nghĩ chuyện tiền nong trong tháng cuối năm 2022

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh. Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Trong tháng 12 này, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào tháng cuối năm 2022 rất vượng phát. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thân có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thân đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy.

Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thân và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thân hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất đã mang tài trí, thông minh hơn người. Con giáp này luôn có con mắt nhìn xa trông rộng lại có khả năng dự đoán tình hình tài chính tốt. Tử vi tháng này cho thấy, những người tuổi Tuất sẽ có cuộc sống vô cùng thăng hoa phát tài.

Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ tháng này trở đi cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Vốn dĩ tài vận trong tháng 12 của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng càng về cuối tháng tài lộc càng thăng hoa.

Hãy không ngừng cố gắng, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất có thể gặt hái được những thành công hơn cả mong đợi..

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.