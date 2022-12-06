Chỉ còn đúng 3 tiếng nữa, ngôi sao may mắn chiếu mệnh, 3 tuổi được nhận làm con cưng Thần tài, trúng số đổi vận, trả sạch nợ nần, từ giờ trở đi tiền tiêu không phải nghĩ

Những người sinh năm Sửu có một tinh thần mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc sống của họ. Họ luôn thể hiện một tinh thần dũng cảm. Dù giông tố cuộc đời có dữ dội đến đâu, họ vẫn có thể nghiến răng lao về phía trước. Nửa đầu tháng 12, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, đào hoa nở rộ.

Đặc biệt, 3 tiếng nữa - vào lúc 2h30 chiều nay, Sửu sẽ gặp được chân ái thì phong thủy thịnh vượng, vận may liên tục ập đến, phú quý tứ phương tụ họp, niềm vui quê nhà rộn ràng.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Sửu có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Sửu. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

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Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ hơi cẩn thận và nhạy cảm. Nhưng tính cách của họ thường có nhiều điều tốt hơn là bất lợi. Bởi vì dù thế nào con giáp này cũng có thể tìm ra vấn đề sớm và hóa giải những mối nguy tiềm ẩn đó.

Người tuổi Tỵ có tiềm năng rất lớn, sau một thời gian thất bại, sẽ có thành công lâu dài hơn. Trước Tết Nguyên đán, cụ thể là vào 2h30 chiều nay, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái thành công, sự nghiệp thuận lợi, tầm nhìn rộng mở hơn, có thể thu được những khoản thu mới bất ngờ.

Họ cũng gặt hái được nhiều thành công trong việc tích lũy tài sản, cuộc sống ngày càng suôn sẻ. Con giáp này không còn phải lo lắng về những khó khăn, rắc rối có thể xảy ra.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong thời gian này là tuổi Hợi, nhất là Quý hợi.

Tử vi dự báo rằng vào lúc 2h30 chiều nay, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Từ nay về sau, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.