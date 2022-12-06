Tuổi Mão thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Vào 15 giờ 10 phút chiều nay, Mão sẽ có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời, giàu sang không ai sánh bằng.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Theo tử vi năm 2023, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Vận quý nhân khá vượng vào năm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong tháng 12 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời.

Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Đặc biệt, vào 15 giờ 10 phút chiều nay, Hợi sẽ được Thần tài ban lộc lớn, chuẩn bị sẵn tinh thần ôm vàng hứng bạc, đón nhận nhiều hỷ sự. Nhất định họ kiếm được nhiều tiền, và đó là vận may không thể ngăn cản họ, hãy thăng hoa!

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sẽ có khoảng thời gian trước thềm năm mới tương đối suôn sẻ.

Họ đã vượt qua mọi khó khăn trong sự nghiệp, có thể coi như đã đánh bại được bản thân trong quá khứ, có thể dùng thái độ tốt hơn để thay đổi hoàn cảnh sống.

Vào 15 giờ 10 phút chiều nay, con giáp tuổi Mùi có quý nhân ở bên giúp đỡ, gia đình càng ngày càng hòa thuận, khúc mắc giữa họ và người nhà đã được giải quyết.

Đây cũng là thời gian có thể thúc đẩy gia đình hưng vượng, khiến mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc. Công việc của con giáp này và các thành viên trong gia đình sẽ diễn ra suôn sẻ, điều kiện kinh tế tốt hơn, cuộc sống được cải thiện.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.