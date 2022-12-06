Nốt ruồi ở 6 vị trí này mang đến tài lộc, vận may, quý như vàng mười, phúc cao hơn núi, ai may mắn có được đừng vội xóa đi

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 10:42

Đây là những nốt ruồi mang đến tài lộc, may mắn cho chủ nhân. Ai sở hữu chúng tốt nhất không nên xóa bỏ.

1. Nốt ruồi ở cổ tay

Xem bói nốt ruồi cho thấy nốt ruồi ở cổ tay được xếp vào loại nốt ruồi hiếm. Người sở hữu mẫu nốt ruồi này thường tài giỏi, biết suy nghĩ thấu đáo.

Sau 30 tuổi, những người này sẽ bộc lộ tài năng và ngày càng được coi trọng. Nốt ruồi tốt (đen nhánh) ở cổ tay là nốt ruồi may mắn, rất có lợi cho sự nghiệp.

Nhưng nếu nốt ruồi có màu xám thì người chủ của nó có thể thiếu tự tin, lanh lợi nên thích hợp với một số ngành nghề tương đối tự do hơn. Người sở hữu nốt ruồi này thường giỏi giang, thẳng thắn, thăng hoa trong sự nghiệp.

2. Nốt ruồi trên bắp tay

Không nhiều người có nốt ruồi trên bắp tay. Người có nốt ruồi này thường nặng gánh gia đình. Họ sống có trách nhiệm, cáng đáng nhiều việc trong cuộc sống.

Nếu nốt ruồi màu đen có nghĩa người này làm việc chăm chỉ, vất vả nhưng cuối cùng họ sẽ thành công.

Nếu nốt ruồi mọc ở mặt ngoài của bắp tay, phần lớn những người này đều thẳng thắn, giỏi giao tiếp, có mối quan hệ rộng rãi, thân thiện với mọi người. Người sở hữu nốt ruồi này thường có tính kiên trì, nhẫn nại nên làm việc gì cũng có thể đạt được thành tựu phát triển tốt nhất.

Nốt ruồi ở 6 vị trí này mang đến tài lộc, vận may, quý như vàng mười, phúc cao hơn núi, ai may mắn có được đừng vội xóa đi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

3. Nốt ruồi trên tai

Tai tượng trưng cho phúc khí, phú quý của một người…Tướng tai đẹp là tướng tai dày, nhiều thịt. Người mang tướng tai này có nhiều phúc khí, cuộc đời về sau sẽ thịnh vương, phú quý không ai sánh bằng.

Người có nốt ruồi ở tai, đặc biệt là vành tai thường là người học rộng, hiểu nhiều, vận số suôn sẻ, có khát vọng lớn. Tuy nhiên, nốt ruồi son ở dái tai lại là nốt ruồi không tốt. Người có nốt ruồi này kiếm được nhiều tiền nhưng hay tiêu pha hoang phí, không biết cách tích lũy tài sản.

4. Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở lòng bàn chân thường là những nốt ruồi tốt. Đặc biệt, người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân thường là những người giỏi giang, tài ba, hậu vận sẽ làm nên nghiệp lớn.

Đàn ông có nốt ruồi này thường có tài lãnh đạo, thuyết phục người khác. Khi đã quyết tâm làm việc gì, họ sẽ cố gắng đến cùng để hoàn thành mục tiêu chứ hiếm khi nản lòng, bỏ cuộc. Sự nghiệp của họ đến trung vận sẽ phất lên nhanh chóng.

Cồn phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thường mang số mệnh vượng tài, vượng phu. Họ khéo vun vén cho gia đinh nên hậu vận thường an nhàn, sung túc.

Nốt ruồi ở 6 vị trí này mang đến tài lộc, vận may, quý như vàng mười, phúc cao hơn núi, ai may mắn có được đừng vội xóa đi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

5. Nốt ruồi trên mũi

Nốt ruồi ở cánh mũi là nốt ruồi tốt. Trong nhân tướng học, mũi thuộc cung Tài lộc, tượng trưng cho tài vận, tiềm lực tài chính của một người. Ai sở hữu chiếc mũi càng đầy đặn, cánh mũi càng nở nang thì thu nhập của người đó càng cao, hậu vận càng giàu sang, sung túc.

Người sở hữu nốt ruồi này thường có nguồn thu nhập dồi dào, khả năng kiếm tiền giỏi, cả đời không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Vì vậy, khi người sở hữu nốt ruồi này bước vào tuổi trung niên và tuổi già, tài lộc của họ sẽ tăng mạnh, ngày một giàu sang, vinh hiển.

6. Nốt ruồi trên cằm

Cằm tượng trưng cho vận số của một người khi về già và khả năng tích lũy tài sản của người đó. Nếu cằm một người sở hữu nốt ruồi tương đối lớn và đen ở cằm, người này thông minh, tài giỏi nhưng kiệm lời. Họ sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo và có thể trở thành ông/bà chủ trong tương lai.

Người có nốt ruồi này cũng là người giàu tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ luôn biết cách chủ động tìm kiếm các cơ hội trong công việc của mình. Về già, họ tích lũy được nhiều tài sản, của cải, trao truyền phúc lộc cho con cháu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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