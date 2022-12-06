Trời sinh những người tuổi Tị mạnh mẽ, kiên định và luôn nhiệt huyết với những sự lựa chọn của bản thân.

Chỉ cần bạn kiên trì không từ bỏ, ước mộng vẫn còn đó, thần may mắn sẽ đến giúp bạn nhanh chóng hoàn thành. May mắn dịp cuối năm với người tuổi Tị sẽ là món quà lớn mà thượng đế ban tặng cho bạn. Hãy trân trọng và nắm bắt nhé.

Người tuổi Tị trong khoảng thời gian này sẽ có vận may rất tốt. Những nguyện vọng, mục tiêu luôn theo đuổi sẽ dễ được thành toàn như ý. Những nguyện vọng tưởng chừng khó khăn, những mục tiêu ước nguyện chỉ cần bỏ chút nỗ lực sẽ dễ dàng được như ý nguyện.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ không những kiếm được nhiều tiền mà có những người trở thành người quyền lực trong xã hội.

Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Dần có nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng nhờ họ có bản lĩnh tuyệt vời mà có thể vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày liên tiếp tới đây (7, 8, 9/12), tuổi Dần đã gặp không ít thử thách và gian truân, cuộc sống của họ trong năm nay có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, tuổi Dần luôn tin rằng, mọi sự nỗ lực và cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Những tháng cuối năm tới đây, tuổi Dần sẽ khổ tận cam lại, tài vận và sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, trước khi bước sang năm Quý Mão, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Làm gì thì làm, tuổi Dần sẽ được tận hưởng năm mới hoành tráng với nhiều điều mới mẻ cùng cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường có tài ghi nhớ, học hỏi rất nhanh. Họ có chỉ số EQ cao, giỏi giao tiếp. Họ có trực giác nhạy bén, có thể nhìn thấu mọi chuyện và luôn có những sự lựa chọn sáng suốt.

Người tuổi Thìn là người làm ăn có lương tâm nếu làm kinh doanh thì không làm điều xấu, thường làm việc thiện, tích nhiều việc thiện. Mặc dù có động cơ thầm kín, làm ăn bị ảnh hưởng, tài lộc bị cản trở, lâm vào cảnh hao tổn, nhưng cũng may, vận đen như vậy sẽ không kéo đến. 3 ngày liên tiếp (7, 8, 9/12), quý nhân ngấm ngầm giúp đỡ, lúc này tài lộc thăng tiến vượt bậc, gặp gió bay, làm ăn phát đạt. Cuối cùng có thể yên tâm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.