Cuối năm Nhâm Dần: 3 tuổi được Thần Tài gọi tên tiền thu về đầy túi, lộc kéo về đầy kho, ăn Tết to nhất vùng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực.

Cuối năm, tài lộc, may mắn và cơ hội kiếm tiền sẽ về tay người tuổi Tý. Cộng với sự nỗ lực không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp, Tý sẽ là một trong những con giáp kết thúc năm 2022 tốt đẹp nhất.

Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.



Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Sửu vốn bản tính lương thiện, đối nhân xử thế một cách tử tế. Ngoài ra, họ không thích tranh giành và luôn khiêm nhường trước mọi người.

Cuối năm nay, mọi khó khăn trước đây Sửu gặp phải sẽ tan biến. Từ nay, tuổi Sửu được hưởng phúc phần trời ban, có cuộc sống bình an, gặp hoạn nạn cũng sẽ sớm vượt qua.

Những người tuổi Sửu càng nỗ lực bao nhiêu thì con đường quan lộ cũng như tài lộc càng bừng sáng bấy nhiêu, bởi đây chính là thời gian rực rỡ giúp người tuổi Sửu tỏa sáng tạo tiền đồ cho tương lai của mình, đừng bao giờ bỏ lỡ.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Nhưng người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên.

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên.

Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.