Thầy tử vi nói: 3 tuổi có số phát tài, được Tổ tiên phủ hộ, hợp vía Thần tài, tháng 12 “trúng đậm”, cuối năm ăn Tết linh đình

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Trong tháng 12 này, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

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Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có bản lĩnh và sự kiên trì - những người mang tuổi con giáp này vốn chăm chỉ, cần cù và thích được kiếm tiền.

Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi sẵn sàng đối đầu và coi đó là thử thách cần vượt qua. Nhưng bản mệnh của người tuổi Mùi vốn không quá hy vọng vào điều gì nên hiếm khi phải thất vọng.

Tuổi Mùi có duyên với cuộc sống phú quý, hạnh phúc. Theo Tử vi thì trong tháng 12 này, cơ hội kiếm tiền sẽ đến với người tuổi Mùi ngày một nhiều. Rất có thể người tuổi Mùi có nguồn tài lộc lớn, tiền của tuôn chảy vào túi...

Bằng tài trí và bản mệnh của mình - người tuổi Mùi hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để gia tăng tài lộc, gây dựng cuộc sống phú quý, dư dả.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp tiếp theo được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc

Ngày này rất tốt với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng.

Với những người làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Trong tháng 12 này, bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ.

Vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt, sau rất nhiều lần ngỏ ý bị từ chối thì đến hôm nay người ấy đã chấp thuận tình cảm của bạn. Với những người có gia đình đón nhận tin vui thêm người, thêm của.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.