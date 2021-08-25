Tháng cô hồn tạm biệt vận xui, 3 con giáp vẫn thăng tiến ào ào, đón đầu may mắn

Tâm linh - Tử vi 25/08/2021 06:18

Thời gian tới, 3 con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, may mắn. Tài lộc vô cùng dồi dào.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần tuần này phát triển rất thuận lợi. Vào cuối tuần tình hình tài chính của con giáp có dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh có thể nhận được 1 khoản thù lao xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân. Vì vậy Dần nên cô gắng hết sức mình, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp vì họ có thể sẽ là quý nhân giúp con giáp này phát tài. Bạn có nét hấp dẫn riêng, là người giỏi ăn nói nên nhận được lời hỏi thăm, làm quen của không ít người. Nhưng không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Nếu còn độc thân bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình.

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Sự nghiệp của người tuổi Dần tuần này phát triển rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có thể sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào cuối tuần nếu như cố gắng phấn đấu. Đầu tuần, Mùi phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp. Cạnh tranh cũng là một yếu tố giúp bạn tiến lên. Vì vậy hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc. Vấn đề tài chính có nhiều dấu hiệu tích cực. Nếu là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này. Thời điểm đầu tuần chuyện tình cảm có chút u ám nhưng bản mệnh không cần quá lo lắng hay buồn bã. Đến cuối tuần mọi việc sẽ được khắc phục. Hai người sẽ lại hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn. Người còn độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Nếu Mùi chịu mở lòng hơn thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được người thích hợp với mình.

Tuổi Tỵ

Mặc dù may mắn nhưng Tỵ vẫn phải vượt qua khó khăn nếu muốn khẳng định bản thân. Vào giữa tuần, sự nghiệp của bản mệnh gặp nhiều khó khăn. Tỵ là con giáp kiên cường, tài giỏi nhưng đôi khi hành xử quá nóng vội, quá độc lập. Vậy nên phải đến cuối tuần bản mệnh mới có thể hoàn thành xuất sắc công việc và được ghi nhận. Tình hình tài chính khá ổn định dù con giáp này làm công ăn lương hay làm trong lĩnh vực đầu tư. Chính Tài và Thực Thần cho thấy bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình đã bỏ ra. Về mặt tình cảm, Tỵ có những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là giữa tuần. Nếu đã có gia đình thì vợ chồng Tỵ chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn và có thể nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm mình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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