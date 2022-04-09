THÁNG CÔ HỒN không cản bước được những con giáp này LÀM GIÀU, tiền đổ ào ào vào túi

Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì có thể thấy sự phát triển tăng vọt của công việc trong khoảng thời gian này. Những chú Trâu nên bắt tay đầu tư kinh doanh nếu có khả năng, tuy nhiên chớ nên thấy bở mà đào mãi, nên làm từ từ là hơn.

Tuổi Sửu chẳng những không mất tiền hao của mà trong khoảng thời gian này còn dễ có tài lộc về tay nữa. Những may mắn về tài lộc khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ganh tỵ với con giáp này.

Thời gian này tuy Thần Tài đang đứng về phía con giáp này song nên tiến hành những việc mang tính rủi ro thấp, chớ nên tham lợi mà đầu tư mạo hiểm, dễ mất nhiều hơn được. Đang có may mắn về tiền bạc thì nên tận dụng cho hết, có điều tuổi Sửu phải biết điểm dừng, đừng để mình lâm vào cảnh “tham thì thâm”.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tháng cô hồn là thời điểm mà tuổi Dần phát tài phát lộc. Khác hẳn với những đen đủi mà những con giáp khác phải chịu đựng, bản mệnh lại đi ngược lại với số phận khi kiếm tiền nhiều không kể xiết, chẳng hề chịu tác động của vận xui đâu.

Bản mệnh không cần phải lo lắng khi bước sang tháng 7 âm lịch này đâu, bởi chuyện tiền bạc chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuổi Dần hoàn thành tốt công việc của mình, chẳng những ở mức hoàn thành mà còn được cấp trên công nhận năng lực, xuất sắc vượt qua những ứng cử viên khác khi đua tranh trên con đường thăng tiến.

Thu nhập của những chú Hổ tháng này tăng chủ yếu cũng là nhờ công việc làm tốt, được khen thưởng, tăng lương tăng thưởng, tiền bạc chẳng hề túng thiếu đâu.

Có điều con giáp này đừng thấy may mắn trong việc kiếm tiền từ công việc chính mà ham mê chuyện cờ bạc đỏ đen, đầu tư mạo hiểm nhé. Bản mệnh chỉ được trao cho cơ hội kiếm tiền, sau đó sức mình làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi.

Lộc trên trời rơi xuống không phải là thứ mà tuổi Dần sẽ có được đâu. Càng đâm đầu vào chuyện đầu tư kinh doanh hay mong muốn tự dưng có ngày phát tài thì không có tiền đâu, chỉ còn tiền mất mát hao tổn đi thôi chứ chẳng hề thấy tài lộc tăng tiến được.

Tốt nhất nếu muốn bảo toàn tiền bạc có được trong tay thì con giáp này nên tập trung làm tốt công việc của mình, chớ nên lo “chân trong chân ngoài” để rồi cuối cùng lại chính mình phải đứng ra để dọn dẹp đống tàn dư.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn đường tài lộc khởi sắc, kiếm tiền dễ dàng hơn hẳn những người khác trong khi tháng cô hồn ai nấy làm ăn cũng khó khăn. Bản mệnh khiến cho những người xung quanh không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của mình.

Trái với suy nghĩ thường thấy, tháng cô hồn nhưng bản mệnh kinh doanh phát tài, dễ dàng tăng được lợi nhuận bởi những điểm độc đáo trong cách làm ăn của mình. Con giáp này thực sự biết được cách để đổi mới, sáng tạo nhiều hơn trong công việc nên những thành quả thu được xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cũng cần phải cân đối lại cách thu chi của mình. Con giáp này kiếm tiền được nhiều mà tiêu cũng không ít, thế nên nếu không nhanh chóng thay đổi cách quản lý tài chính của mình thì cũng dễ đánh mất vận may tài lộc đang có lắm đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.