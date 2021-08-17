Tháng 9 thần tài chỉ điểm 3 con giáp may mắn tiền tiêu đến sang năm vẫn dư dả

Tâm linh - Tử vi 17/08/2021 05:38

Trong thời gian tới, 3 con giáp này may mắn ngập tràn, làm đâu thắng đó, tiền tài quanh năm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dám nghĩ dám làm, luôn thích tìm tòi khám phá những điều mới lạ, khi đã muốn thì sẽ bằng mọi cách hoàn thành mục tiêu đề ra. Bước vào tháng 9/2021, những chuyện xui xẻo và hạn tiểu nhân trước đây của con giáp này đều được hóa giải triệt để. Cuộc sống chuyển biến khả quan, tài vận thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm hôn nhân gia đình hạnh phúc, viên mãn. Đặc biệt sự nghiệp thăng tiến phi mã, việc tăng chức tăng lương là điều chắc chắn xảy ra.

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Ngọ dám nghĩ dám làm, luôn thích tìm tòi khám phá những điều mới lạ, khi đã muốn thì sẽ bằng mọi cách hoàn thành mục tiêu đề ra - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Người tuổi Dần cởi mở, khảng khái, trượng nghĩa, thích kết giao bạn bè, và luôn hết lòng vì bạn bè nên có vận nhân duyên, quý nhân đặc biệt tốt đẹp. Bước vào tháng 9/2021, do có cao nhân hướng dẫn, ra tay tương trợ, con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, đặc biệt trong công việc sẽ luôn nhận được những cơ hội có lợi nhất và những dự án giàu tiềm năng nhất. Chưa kể, do có được phương pháp làm việc hợp lý, tích cực mà liên tiếp giành được những kết quả xuất sắc trong công việc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tuy có sự quyết đoán nhưng lại thiếu đi tính kiên nhẫn nên đôi khi bỏ qua không ít cơ hội phát triển sự nghiệp. Bước vào tháng 9/2021, sau khi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm vì sự nóng vội mà hỏng việc, người tuổi Thìn đã nhẫn nại và kiên định hơn trong công việc nên mọi việc thuận buồm xuôi gió, liên tiếp gặp hái nhiều thành công, không chỉ được đề bạt lên vị trí cao hơn với mức thù lao gấp ba, gấp bốn mà còn tạo tiền đề vững chức cho tương lai.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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