Tháng cô hồn, 3 con giáp xui hết phần người khác, cẩn thận kẻo mất cả 'chì lẫn chài'

Theo tử vi ngày mới, những con giáp này nên đề phòng xui rủi trong tháng cô hồn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, không sợ khó, không sợ khổ nhưng đôi khi quá cố chấp, nóng vội mà làm hỏng việc. Năm 2022 là năm tuổi của con giáp này nên thường gặp không ít trở ngại, cuộc sống trở nên khó khăn, vất vả. Người tuổi Dần không chỉ gặp áp lực, cạnh tranh gay gắt trong công việc, mà thu nhập cũng giảm sút rất nhiều. Chính vì thế, người tuổi Dần trong tháng cô hồn không nên mở rộng các kênh kiếm tiền, đầu tư, quan trọng nhất vẫn là tiết kiệm, đừng nên phung phí vào những việc không cần thiết nếu không muốn rơi vào cảnh phá sản.

Dần không chỉ gặp áp lực, cạnh tranh gay gắt trong công việc, mà thu nhập cũng giảm sút rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có bề ngoài xinh đẹp, khéo ăn khéo nói tuy tạo được những mối quan hệ tốt đẹp nhưng lại thiếu đi tính kiên nhẫn nên thường bỏ qua những cơ hội tốt nhất. Vào tháng cô hồn, con giáp này khó đạt được thành công trong công việc. Những người nữ tuổi Dậu mới ra trường, đi làm rất khó tìm được công việc như ý, thậm chí còn gặp vô số chuyện xui xẻo, còn những người đã có kinh nghiệm làm việc lại dễ gặp thị phi, tranh cãi, mâu thuẫn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, nếu không khéo léo xử lý thậm chí còn mất việc. Chính vì những lý do trên mà thu nhập, tiền bạc của con giáp này trong năm 2022 lao dốc không phanh, cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tỵ vào tháng cô hồn bước vào cục diện Hình Thái Tuế nên vận thế không suôn sẻ, đặc biệt là về tài vận. Trong năm này, việc tăng thêm thu nhập là điều vô cùng khó khăn. Con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tốt nhất nên ổn định với công việc mình đang có, để tránh sự hao hụt về tiền bạc. Ngoài ra bạn cần nên tránh tiểu nhân ám hại. Có thể hao hụt về tài chính, sức khỏe và không nên cho bạn bè mượn tiền để tránh gặp rắc rối.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0 giờ ngày 11/8/2021, 3 con giáp này siêu giàu, NHÀ lầu, XE sang mua sắm trong tầm tay Theo tử vi ngày mới, nhờ chăm chỉ làm việc, trong thời gian tới 3 con giáp này sẽ may mắn ngập tràn, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-co-hon-3-con-giap-xui-het-phan-nguoi-khac-can-than-keo-mat-ca-chi-lan-chai-418464.html