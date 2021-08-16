Tháng cô hồn, 3 con giáp xui hết phần người khác, cẩn thận kẻo mất cả 'chì lẫn chài'

Tâm linh - Tử vi 16/08/2021 17:38

Theo tử vi ngày mới, những con giáp này nên đề phòng xui rủi trong tháng cô hồn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, không sợ khó, không sợ khổ nhưng đôi khi quá cố chấp, nóng vội mà làm hỏng việc. Năm 2022 là năm tuổi của con giáp này nên thường gặp không ít trở ngại, cuộc sống trở nên khó khăn, vất vả. Người tuổi Dần không chỉ gặp áp lực, cạnh tranh gay gắt trong công việc, mà thu nhập cũng giảm sút rất nhiều. Chính vì thế, người tuổi Dần trong tháng cô hồn không nên mở rộng các kênh kiếm tiền, đầu tư, quan trọng nhất vẫn là tiết kiệm, đừng nên phung phí vào những việc không cần thiết nếu không muốn rơi vào cảnh phá sản.

tu vi
Dần không chỉ gặp áp lực, cạnh tranh gay gắt trong công việc, mà thu nhập cũng giảm sút rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có bề ngoài xinh đẹp, khéo ăn khéo nói tuy tạo được những mối quan hệ tốt đẹp nhưng lại thiếu đi tính kiên nhẫn nên thường bỏ qua những cơ hội tốt nhất. Vào tháng cô hồn, con giáp này khó đạt được thành công trong công việc. Những người nữ tuổi Dậu mới ra trường, đi làm rất khó tìm được công việc như ý, thậm chí còn gặp vô số chuyện xui xẻo, còn những người đã có kinh nghiệm làm việc lại dễ gặp thị phi, tranh cãi, mâu thuẫn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, nếu không khéo léo xử lý thậm chí còn mất việc. Chính vì những lý do trên mà thu nhập, tiền bạc của con giáp này trong năm 2022 lao dốc không phanh, cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tỵ vào tháng cô hồn bước vào cục diện Hình Thái Tuế nên vận thế không suôn sẻ, đặc biệt là về tài vận. Trong năm này, việc tăng thêm thu nhập là điều vô cùng khó khăn. Con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tốt nhất nên ổn định với công việc mình đang có, để tránh sự hao hụt về tiền bạc. Ngoài ra bạn cần nên tránh tiểu nhân ám hại. Có thể hao hụt về tài chính, sức khỏe và không nên cho bạn bè mượn tiền để tránh gặp rắc rối.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0 giờ ngày 11/8/2021, 3 con giáp này siêu giàu, NHÀ lầu, XE sang mua sắm trong tầm tay

Đúng 0 giờ ngày 11/8/2021, 3 con giáp này siêu giàu, NHÀ lầu, XE sang mua sắm trong tầm tay

Theo tử vi ngày mới, nhờ chăm chỉ làm việc, trong thời gian tới 3 con giáp này sẽ may mắn ngập tràn, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước.

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tâm linh tử vi tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 44 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 37 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 39 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026