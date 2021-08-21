Tháng 9, chúc mừng 3 con giáp Mẹ Quan Âm cưng chiều, chuẩn bị làm đại gia số má

Tâm linh - Tử vi 21/08/2021 07:32

Nhờ may mắn vây quanh, Thần Tài dòm ngó, thời gian tới 3 con giáp này cực kỳ thuận buồm xui gió trong mọi công việc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vừa thông minh lại vừa đáng yêu, rất có đầu óc kinh doanh. Trước đây cho dù phải trải qua qua rất nhiều khó khăn, nhưng con giáp này vẫn không nản lòng, luôn phấn đấu, vận dụng trí tuệ của mình để kiếm tiền. Tháng 9/2021, mọi việc của người tuổi Thân trở nên vô cùng thuận lợi, vận may và phúc khí ồ ạt kéo đến. Các mối quan hệ tốt đẹp trước đây đem lại lộc quý nhân nên con giáp này nhận được vô số sự giúp đỡ trong công việc và trong việc kiếm tiền. Người tuổi Thân nhanh chóng trở thành người giàu có, tiền bạc sung túc, hạnh phúc viên mãn.

con giap
Thân vừa thông minh lại vừa đáng yêu, rất có đầu óc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, rất có năng lực, làm việc gì cũng phấn đấu hết mình. Con giáp này cũng là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, nhưng thời gian trước đây vận thế không tốt, gặp nhiều phiền phức trong cuộc sống. Bước vào tháng 9/2021, sự nghiệp của người tuổi Thìn có bước phát triển mạnh mẽ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Công việc tốt ắt đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Tiền bạc lúc này không còn là vấn đề khó khăn của con giáp này nữa. Ngoài ra, chuyện tình cảm hôn nhân cũng hết sức suôn sẻ và viên mãn hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người tài hoa xuất chúng. Nhưng do vận thế trước đây không tốt, gặp nhiều thi phi nên tạo ra vô số áp lực cuộc sống đối với con giáp này. Tháng 9/2021, người tuổi Hợi đón nhận vận “phú quý, giàu sang”. Mọi điều đen đủi trước đây đều được hóa giải hết. Công việc, tài vận, tình cảm đều rực rỡ. Con giáp này không phải bận tâm về “cơm áo gạo tiền’ nữa mà có thể ung dung tận hưởng cuộc sống giàu sang.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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