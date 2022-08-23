Tháng 9/2022, các Quý ông nên lấy phụ nữ thuộc 4 con giáp này, gia đạo phú quý, yên ấm thuận hòa, tài vận được trời ban, con cái sung túc

Quý ông nên chọn cưới vào ngày 6, 16, 21 tháng 9 sẽ gặp được nhiều may mắn, gia đình thuận hòa, vợ chồng đều vui vẻ, con cháu hiếu thảo. Người phụ nữ tuổi Tuất có tài năng kinh doanh, nên các Quý ông không cần lo về tài chính, họ khá tự lập và đầy trách nhiệm.

Phụ nữ tuổi Tuất có thể nói là niềm hy vọng của cả gia đình, cần cù và đặc biệt tiết kiệm, không bao giờ coi cuộc sống xa hoa, phần lớn tiền đều dành cho các thành viên trong gia đình. Từ khi lấy chồng, họ cũng đã hạn chế những sở thích chạy nhảy bên ngoài, thường xuyên ở nhà để phụ người nhà và họ cũng rất hay giúp đỡ chồng nên phúc khí sẽ liên tục được chuyển đến cả nhà, chồng là người đầu tiên được hưởng phúc khí, con cái và các thành viên khác trong gia đình cũng sẽ có những thuận lợi riêng, ngày càng lạc quan.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ khí vượng nhiều, đầu óc linh hoạt, tính cách hay khí chất đều thuộc top đầu trong số 12 con giáp, nhưng thường không thích phô trương, thể hiện bản thân, chỉ những lúc quan trọng, cần thiết nhất, con giáp này mới chứng tỏ năng lực của mình.

Do đó, chỉ cần bản mệnh nắm bắt được cơ hội, chắc chắn sẽ có quý nhân nâng đỡ cho việc thăng quan, tiến chức.

Họ cũng sẽ trở thành trụ cột, vận mệnh của họ sẽ được cải thiện theo tuổi tác, chồng họ ngày càng may mắn hơn, và con cái của họ có thể được đào tạo để trở thành nhân tài. Họ sẽ là những người có triển vọng hơn trong tương lai, họ sẽ tự nhiên được hưởng hạnh phúc cho đến tuổi già.

Quý ông nên chọn cưới vào ngày 7, 15, 21 tháng 9 sẽ gặp được nhiều thuận lợi, gia đình thuận hòa, vợ chồng đều vui vẻ, con cháu hiếu thảo. Người phụ nữ tuổi Ngọ có tài sản bên gia đình họ cho làm vốn liếng, với lại họ rất mưu lược tính toán, cho nên cưới vợ tuổi Ngọ sẽ thuận lợi và đầy hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thường có sự sáng tạo trong công việc với bất kỳ ngành nghề nào đối với người tuổi Sửu đang làm. Triển vọng công việc mới, những dự định ấp ủ kinh doanh được thuận lợi là nguồn động lực thúc đẩy cho người tuổi này.

May mắn như vậy không đồng nghĩa với việc khó khăn không tìm đến bạn. Mặc dù được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân nhưng đối thủ cạnh tranh, những người muốn kìm hãm bạn vẫn xuất hiện và chỉ chờ để kéo bạn xuống nước.

Các kỹ năng mà người tuổi Sửu đã mài giũa, trong năm nay có cơ hội thể hiện và được khen thưởng nhiều bởi cấp trên, may mắn hơn nữa là cơ hội thăng chức, đổi việc.

Quý ông nên chọn cưới vào ngày 6, 17, 19, 21 tháng 9 sẽ gặp được nhiều thuận lợi, làm ăn phát đạt, con cháu sẽ trở thành nhân tài. Người phụ nữ tuổi Sửu thường giàu có rất sớm, vì họ biết giữ gìn tài sản, sau đó kinh doanh phát đạt, vận may gặp thời hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tinh thần cố gắng của tuổi Dậu sẽ được đẩy lên cao. Những động lực này sẽ giúp người phụ nữ tuổi Dậu vượt qua những thách thức khó khăn trong năm.

Những người phụ nữ sinh năm Dậu có tính chất cầu toàn và trung thực. Khi làm việc gì, họ cũng cố gắng chu đáo nhất có thể. Người tuổi Dậu có nhiều ý tưởng để thực hiện nhưng không nên nóng vội quyết định mà hỏng việc. Thể hiện năng lực qua các dự án được giao cũng là một ý tưởng để mở rộng sự nghiệp.

Mỗi người đều có tài năng của riêng mình và trong năm nay bạn cũng rất muốn chứng minh năng lực của bản thân trước mọi người. Dù vậy, hãy suy nghĩ bất cứ thứ gì bạn dự định làm vì đó sẽ là nền tảng ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn sau này.

Quý ông nên chọn cưới vào ngày 6, 19, 24 tháng 9 sẽ gặp được nhiều thuận lợi, làm ăn phát đạt, con cháu sẽ trở thành nhân tài. Người phụ nữ tuổi Dậu thường có tính nghệ sĩ, họ sẽ làm vui cuộc sống gia đình, nhưng họ rất giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.