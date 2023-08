Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy công danh sự nghiệp của những con giáp này liên tục gặp điểm sáng, có Thần tài dựa vào nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy Chính Quan sẽ đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Trong 6 ngày này, nhờ có tinh thần làm việc trách nhiệm cao mà bạn luôn khiến lãnh đạo cảm thấy an tâm mỗi khi giao trọng trách.

Trong tính cách tuổi Dần chính là những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Nhờ vậy, khi họ làm việc gì xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy, những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy tuổi Hợi sẽ đón những ngày may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Thổ - Thủy xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh không được như ý khi mà đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi. Mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, ai cũng có cho rằng mình có lý, chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.