Tháng 5 xướng tên 4 cung hoàng đạo công danh rực rỡ, mọi việc tiến triển hanh thông, vận trình công việc 'lên như diều gặp gió', mở cửa đón lộc về

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 08:05

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán tháng 4 này, những cung hoàng đạo sau sẽ có một tháng thành công rực rỡ, vạn điều may mắn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tháng 5 xướng tên 4 cung hoàng đạo công danh rực rỡ, mọi việc tiến triển hanh thông, vận trình công việc 'lên như diều gặp gió', mở cửa đón lộc về - Ảnh 1
Vận trình công việc Ma Kết tiến triển hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này, vận trình công việc tiến triển hanh thông. Người thuộc cung Ma Kết có sự định hướng rõ ràng cho cuộc sống cũng như công việc của mình. Bạn biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh và luôn duy trì thái độ làm việc chăm chỉ, nhờ vậy mà bạn dễ dàng gặt hái được những thành tích vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm có chút xáo trộn. Các cặp đôi yêu nhau đang dần lãng quên đến việc phải quan tâm tới cảm xúc của nửa kia khiến cho mối quan hệ trở nên nguội lạnh và xa cách. Nếu cả hai không sớm khắc phục tình trạng này e rằng tình cảm sẽ khó có thể duy trì lâu dài.

Vận trình tài lộc không được khả quan cho lắm, vì vậy chòm sao này nên thận trọng với những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng chỉ thấy những lợi ích trước mắt mà đổ hết tiền vào việc đầu tư khi chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đó.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tháng 5 xướng tên 4 cung hoàng đạo công danh rực rỡ, mọi việc tiến triển hanh thông, vận trình công việc 'lên như diều gặp gió', mở cửa đón lộc về - Ảnh 2
Sự nghiệp của Kim Ngưu sẽ lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Dự là tháng 4 này sự nghiệp của Kim Ngưu sẽ lên như diều gặp gió trong giai đoạn tới đây. Bạn cũng đang dần thoát ra khỏi những nguyên tắc cứng nhắc và bảo thủ. Mọi chuyện sẽ khá thuận lợi, dễ dàng nếu Kim Ngưu có ý định tìm kiếm một công việc mới. Dù vậy bạn vẫn nên cẩn thận khi đứng trước cấp trên. Thái độ gai góc và cứng rắn quá mức sẽ không được coi trọng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tháng 4 sẽ là một tháng thuận lợi và thành công dành cho người thuộc cung Xử Nữ. Nếu đang trong một mối quan hệ tình cảm, sự quyến rũ và hấp dẫn của Xử Nữ sẽ khiến mối quan hệ thăng hoa. Nếu đã kết hôn, Xử Nữ được khuyên nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn và giải quyết các vấn đề thông qua giao tiếp cởi mở và trung thực. 

Trong công việc, Xử Nữ sẽ có cơ hội hợp tác với một người giỏi và họ sẽ mang đến cho bạn thành công mà bạn mong muốn. Sự chủ động và những ý tưởng sáng tạo của Xử Nữ cũng sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận.

Tháng 5 xướng tên 4 cung hoàng đạo công danh rực rỡ, mọi việc tiến triển hanh thông, vận trình công việc 'lên như diều gặp gió', mở cửa đón lộc về - Ảnh 3
Trong tháng 4 này, Xử Nữ cũng sẽ nhận được tin vui về mặt tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tháng 4 này vận trình công việc gặt hái được những thành tựu rõ rệt. Cung hoàng đạo này thể hiện rõ những nỗ lực và cố gắng trong các dự định mình theo đuổi, đồng thời còn tạo thiện cảm tốt với cấp trên. Có thể thấy, cơ hội thăng tiến đang rộng mở trước mắt, chỉ cần bạn biết cách tận dụng chắc chắn đường sự nghiệp sẽ hanh thông hơn.

Vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió. Người thuộc cung này cứ mải mê theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo mà dần đánh mất đi những mối duyên tình tốt lành. Có thể người mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu đang ở ngay bên cạnh, vì vậy hãy dành thời gian để trân trọng sự hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nhân Mã có khả năng kiếm được lợi nhuận từ công việc cá nhân và kinh doanh gia đình. Nếu chịu khó tích góp và chăm chỉ kiếm tiền ắt hẳn tình hình tài chính sẽ được cải thiện đáng kể, thậm chí dư dả đôi chút để phục vụ cho việc theo đuổi đam mê và các dự định cá nhân của chòm sao này trong thời gian tới.

Tháng 5 xướng tên 4 cung hoàng đạo công danh rực rỡ, mọi việc tiến triển hanh thông, vận trình công việc 'lên như diều gặp gió', mở cửa đón lộc về - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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