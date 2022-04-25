Tháng 5 tới, 3 con giáp này cẩn thận với vận hạn xui xẻo, ngồi không cũng dính đạn, cần cẩn trọng trong phương diện tài chính, chi tiêu

Tâm linh - Tử vi 25/04/2022 16:35

Tháng mới, những con giáp này gặp không ít xui xẻo và khó khăn trong nhiều phương diện, cần chuẩn bị sẵn tinh thần để cẩn trọng và đề phòng.

Tuổi Tý

Xếp đầu bảng trong danh sách những con giáp đen đủi tháng 5 này không ai khác chính là người tuổi Tý. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh mưu sự khó thành, gặp phải nhiều chuyện bất trắc ngoài ý muốn. Dù rất cố gắng và nỗ lực nhưng chưa chắc đã có được kết quả như mong đợi.

Đừng quá lo lắng, bởi vận hạn nào cũng sẽ qua. Lần này bạn gặp bao xui xẻo cũng là do bị tiểu nhân quấy phá mà thôi. Cứ làm đến giữa chừng là bị hỏng việc, phần lớn là do bạn không cẩn thận tạo kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng, nếu lần sau chú tâm hơn 1 chút là tiểu nhân có muốn cũng chẳng thể hãm hại được. Sau cơn mưa trời lại sáng, đừng tự nhốt mình trong hố đen sâu thẳm.

 

Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc bạn nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện. Thậm chí nhiều tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng.

Hơn nữa, công việc thường phải một mình cáng đáng khiến bản mệnh dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản. Tuổi này thiếu đi động lực cần thiết để làm việc hăng say.

Tháng 5 tới, 3 con giáp này cẩn thận với vận hạn xui xẻo, ngồi không cũng dính đạn, cần cẩn trọng trong phương diện tài chính, chi tiêu - Ảnh 1
Xếp đầu bảng trong danh sách những con giáp đen đủi tháng 5 này không ai khác chính là người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tháng 5 cho biết, người tuổi Mão vận mệnh đen đủi, gặp nhiều rắc rối. Tài lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp này nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài phung phí. Bên cạnh đó, bảnh mệnh cũng hạn chế cho ai mượn nợ hoặc đứng ra giúp vay tiền bởi khả năng cao là không đòi lại được mà lại còn rước họa vào thân.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng không được thuận lợi, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý cho riêng mình.

Thời điểm này, bản mệnh nên sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn để sớm phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, Dịch Mã động tinh xuất hiện thúc đẩy những chuyến đi, di chuyển, công tác hoặc thường xuyên phải chạy đi chạy lại lo công chuyện, bản mệnh cũng nên hết sức lưu ý vấn đề giao thông an toàn.

Tháng 5 tới, 3 con giáp này cẩn thận với vận hạn xui xẻo, ngồi không cũng dính đạn, cần cẩn trọng trong phương diện tài chính, chi tiêu - Ảnh 2
Tử vi tháng 5 cho biết, người tuổi Mão vận mệnh đen đủi, gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm này người tuổi Ngọ sẽ phải chịu khá nhiều vất vả trong công việc. Đặc biệt, họa tiểu nhân luôn rình rập, nếu không cẩn thận vừa chẳng được lợi lộc gì mà còn mang họa vào thân.

Người tuổi Ngọ còn có thể phải đối mặt với họa thị phi trong tháng 5 này, nên nhớ tránh xa chuyện bàn tán sau lưng người khác, cũng đừng gây bè kết phái giữa chốn công sở. Những điều bạn làm có thể chẳng có mục đích gì, chỉ để giải trí cho vui nhưng cũng có thể trở thành mũi dao nhọn quay lại đâm vào chính bạn.

Trong quá trình thực hiện công việc, bản mệnh cần làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình mình làm chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn kẻo thu hút tiểu nhân.

Tháng 5 tới, 3 con giáp này cẩn thận với vận hạn xui xẻo, ngồi không cũng dính đạn, cần cẩn trọng trong phương diện tài chính, chi tiêu - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ còn có thể phải đối mặt với họa thị phi trong tháng 5 này - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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