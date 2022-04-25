Đúng ngày mai đến hết tháng 4/2022: Top con giáp này tin vui ồ ạt kéo tới, sự nghiệp hanh thông, tình duyên khởi sắc, hạnh phúc thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn là con giáp có tài năng và trí tuệ hơn người. Tuy vậy, họ khá khiêm nhường chứ không hề kiêu căng. Người tuổi này không lùi bước trước khó khăn và có quý nhân phù trợ.

Con giáp này có mối quan hệ tốt với nhiều người nên đi đâu cũng có bạn. Con giáp này dù thời trẻ gặp nhiều khó khăn nhưng về già cũng sớm hưởng nhiều phúc lộc.

Cuối tháng 4/2022, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón tài lộc. Sau bao khó khăn, trở ngại, họ đã có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể.

Cuối tháng, người tuổi Thìn gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Mọi khó khăn, rắc rối của họ đều được giải quyết. Người làm ăn kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng mát tay, cây trồng, vật nuôi mạnh khỏe, mau lớn. Người tuổi này làm đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ.

Cuối tháng 4/2022, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, họ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực.

Đến cuối tháng 4/2022, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung.

Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong vòng cuối tháng 4.

Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong vòng cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sống chân thành với mọi người. Con giáp này cũng rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Con giáp tuổi này sống có lý tưởng, làm việc chăm chỉ, không ngừng hướng tới mục tiêu. Không những thế, con giáp này cũng giàu lòng trắc ẩn, biết cảm thông, thấu hiểu cho người khác.

Cuối tháng 4 năm 2022, vận khí của con giáp tuổi Dần tăng cao. Họ được quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Người làm công ăn lương sẽ có thêm cơ hội, công việc hoặc nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, tài lộc như nước.Đây là 1 tuần mới bình ổn và nhiều niềm vui của tuổi Dần.

Đặc biệt, họ có thể sẽ có 1 cuộc phỏng vấn xin việc hoặc phải thuyết trình trước ban lãnh đạo cho 1 vị trí công việc cao hơn. Dù sao đây cũng là những cơ hội sẽ mở ra những sự thay đổi hoặc thăng tiến mới cho tuổi Dần nên bạn hãy cố gắng hết sức mình nhé.

Cuối tháng 4 năm 2022, vận khí của con giáp tuổi Dần tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo