Tháng 5/2022: Top con giáp này gặp thời đổi vận, điềm xui tan biến, vận may gõ cửa, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền về đầy túi

Người tuổi Hợi không thích so đo, tính toán, dường như không quá tham vọng về tiền bạc nhưng thực chất con giáp này là người rất tháo vát, luôn có mục tiêu và lý tưởng của bản thân và sẽ luôn âm thầm phấn đấu, nỗ lực, không khoa trương để có được thành công.

Công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Từ giờ trở đi quý nhân sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tuổi Hợi, họ sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. Cuối năm 2022, tình và tiền viên mãn ngoài mong đợi.

Người tuổi Hợi không thích so đo, tính toán, dường như không quá tham vọng về tiền bạc nhưng thực chất con giáp này là người rất tháo vát, luôn có mục tiêu và lý tưởng của bản thân và sẽ luôn âm thầm phấn đấu, nỗ lực, không khoa trương để có được thành công. Đầu tháng 5/2022, vận sự nghiệp của tuổi Hợi cực kì hanh thông, dễ có quý nhân tương trợ.

Công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước vào cục diện “quan ấn tương sinh” và cùng thái tuế tạo nên “Dần Ngọ bán hợp hỏa cục”, nên sẽ có vận thế thuận lợi suốt năm.

Đặc biệt thời gian cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2022, cát tinh nhập mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng.

Người tự kinh doanh, làm chủ sẽ có thêm rất nhiều đơn hàng mới, kinh doanh càng ngày càng hồng phát. Còn người làm công ăn lương sẽ sớm được cấp trên đề bạt, tăng chức tăng lương.

Ngay trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển thăng hoa hơn. Tháng tới là tháng vạn sự hanh thông, tuổi Ngọ gặp nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống thoải mái và vui vẻ, thỏa sức sáng tạo. Cuối năm 2022, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội đổi đời.

Ngay trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất năm nay bước vào cục diện tam hợp, được sự tương trợ của Thái Tuế nên mọi việc đều phát triển nhanh chóng, tiến triển hanh thông.

Thời gian cuối tháng 4/2022 đầu tháng 5/2022, tài vận hưng phát nên cho dù là người tuổi Tuất làm chủ hay làm công ăn lương cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa.

Đặc biệt, công việc trong đầu tuần sẽ được giải quyết êm xuôi ổn thỏa, khó khăn của tuần trước cũng được cải thiện từng chút một. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội để đổi đời, cuối năm có thể phát tài. Trước mắt tháng 4 âm lịch này họ sẽ phải đưa ra một quyết định mang tính thay đổi, thành bại không là nhờ lúc này.

Tài vận hưng phát nên cho dù là người tuổi Tuất làm chủ hay làm công ăn lương cũng sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo