THÁNG 5 tới, 12 con giáp chỉ cần có HOA này trong nhà, VƯỢNG TÌNH YÊU, đối phương say đắm không rời

Theo loài hoa vượng tình duyên cho 12 con giáp, người tuổi Tý có thể trồng cây lục bình hoặc hoa huệ ở cửa sổ phòng ngủ cá nhân (cắm hoa cũng được).

Những loài cây này trong phong thủy được dùng để nâng cao lòng kiên định trong tình yêu của Tý, đồng thời cũng được dùng để củng cố và lấy được lòng tin của đối tượng mình thích.

Bởi vì lục bình tím tượng trưng cho lời hứa và hàm chứa ý nghĩa cam kết sâu nặng, còn màu trắng của hoa huệ tượng trưng cho sự bền chặt.

Tuổi Sửu - Cỏ thảo mộc hoặc hoa phượng

Mặc dù Sửu có tình cảm và sự chân thành trong tình yêu, nhưng khả năng thể hiện của họ lại cứng nhắc, hay thống trị, thiếu linh hoạt. Tương tác giữa họ với bạn đời cũng khô khan, quy tắc và ít lãng mạn hơn những cặp đôi khác

Trên cửa sổ phòng ngủ, bạn có thể bày các loại cỏ thảo mộc hoặc hoa Phượng. Vì loại cây này khá nhẹ nhàng nên rất hữu ích cho việc tăng cường sự mềm mại trong tình yêu.

Tuổi Dần - Các loại hoa có màu tím

Hầu hết người tuổi Hổ đều rất khôn ngoan trong chuyện tình cảm, biết cách lập kế hoạch, tính toán, năng động, có bản lĩnh cạnh tranh, đừng ai nghĩ đến chuyện cướp người thương của Dần.

Tuy nhiên theo sai lầm khi yêu của 12 con giáp, tuổi Dần có tính sở hữu rất cao nên luôn luôn khiến nửa kia khó chịu, bực bội.

Người tuổi Dần có thể đặt cây hoa màu tím ở cửa sổ phòng ngủ (cắm hoa cũng được), bất kỳ loại hoa nào cũng được miễn là màu tím.

Bởi vì màu tím mang lại trí tuệ và năng lượng ổn định, trồng hoa màu tím có thể dùng năng lượng đó để cải thiện khuyết điểm, nâng cao hiểu biết về ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Tuổi Mão - Hoa hồng đỏ, hoa hướng dương

Người tuổi Mão có thể đặt hoa hồng đỏ hoặc cây hoa hướng dương ở cửa sổ phòng ngủ, vì màu đỏ, màu vàng có sức mạnh xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên phải lưu ý trong phong thủy nhà ở rất kiêng kỵ đặt vật nhọn nên khi cắm hoa Hồng phải loại bỏ gai của nó trước. Những loài hoa này có thể cải thiện khuyết điểm của Mão, khi yêu bạn sẽ hành động nhiều hơn là dùng lời nói.

Tuổi Thìn - Hoa có màu xanh lá, tím và cây cam, cây quýt nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào danh sách loài hoa vượng tình duyên cho 12 con giáp, Thìn có thể đặt những cây cam, cây quýt nhỏ màu xanh ở cửa sổ phòng ngủ, vì màu xanh thuộc Mộc, gỗ tượng trưng cho sự phân tích, suy nghĩ và phán đoán.

Nếu không có cây xanh thì cũng có thể bày các loại cây cỏ hoa lá màu xanh lam, tím, cắm hoa cũng được để tình duyên không bị lạc lối, yêu đương không bị “cắm sừng”.

Tuổi Tị - Hoa có màu hồng

Người cầm tinh con Rắn có thể đặt loài hoa có màu hồng ở cửa sổ phòng ngủ, cắm hoa cũng được, hoa hồng thì phải loại bớt gai.

Bởi tuổi Tị có thái độ mạnh mẽ khi yêu, quá khô khan và nóng nảy nên cần thêm màu hồng để làm tăng sự lãng mạn, loại bớt tính xấu. Chẳng ai muốn ở bên một người có tính cách khó chấp nhận như vậy mãi mãi cả.

Tuổi Ngọ - Hoa có màu hồng

Tuổi này có thể đặt hoa màu hồng và tím ở cửa sổ phòng ngủ, màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, màu tím là năng lượng để bật ra ánh sáng của trí tuệ.

Còn bản thân cây cỏ hoa lá thuộc ngũ hành Mộc, Mộc có năng lượng tư duy, với những thuộc tính này, nó có thể nâng cao suy nghĩ của người tuổi Ngọ về tình yêu để tránh thất vọng trong chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi - Hoa cẩm chướng

Tuổi Mùi có thể bố trí hoa cẩm chướng ở cửa sổ phòng ngủ. Bởi vì hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự dịu dàng và thân thiện, nó khiến mọi người khi tiếp xúc với Mùi cảm thấy ấm áp và dễ gần như thể họ là thành viên trong gia đình.

Bạn cũng có thể trồng một đoạn cỏ tranh bên ngoài bệ cửa sổ, để tình duyên mở rộng như chốn hoang vu, cũng có thể tăng thêm nhân duyên gặp người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Thân - Hoa hướng dương

Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của những người cầm tinh con Khỉ khi yêu là cứng nhắc, bên ngoài lạnh lùng bên trong mãnh liệt ấm áp, thoạt nhìn sẽ bị hiểu lầm.

Tuổi Thân có thể đặt vài bông hoa hướng dương ở cửa sổ phòng ngủ. Vì hoa này tượng trưng cho sự vui vẻ, bộc trực, thẳng thắn nên nó sẽ cân bằng tính cách của tuổi Thân từ trong ra ngoài.

Tuổi Dậu - Bất kỳ loại hoa nào

Trong tình duyên, Dậu rất cứng đầu, không thay đổi, giữ vững lập trường và không dễ dàng bỏ cuộc.

Bạn có thể thay đổi các loại hoa hoặc cây khác nhau mỗi tuần, đặt cạnh cửa sổ phòng ngủ.

Sử dụng các loại hoa với nhiều loại và màu sắc khác nhau để tăng thêm sự đa dạng và phong phú cho cuộc sống, đồng thời làm cho năng lượng của tình yêu trở nên sôi nổi, sống động và đa dạng hơn.

Tuổi Tuất - Hoa ly, các loài hoa có màu tím

Đây là con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu vì sự ngốc nghếch, không rõ ràng minh bạch, đôi bên đều phải dành rất nhiều thời gian để thăm dò cảm xúc của đối phương.

Người tuổi Tuất có thể đặt một số cây hoa ly và cây hoa nào đó có màu tím ở cửa sổ phòng ngủ để tư duy, trí tuệ và năng lượng từ màu tím có thể thúc đẩy sự tu dưỡng và khôn ngoan của Tuất trong tình yêu.

Lấy ý nghĩa của hoa ly là sự hài hòa là đáng quý để Tuất học được cách kiềm chế và nhẹ nhàng, tránh được loại tính cách quá cứng đầu và hung hăng.

Tuổi Hợi - Hoa có màu vàng

Biểu hiện cảm xúc của Hợi trong tình yêu quá hoàn hảo, mặc dù hiền lành và thân thiện nhưng đôi khi khiến người ta cảm thấy méo mó, khó hiểu.

Theo loài hoa vượng tình duyên cho 12 con giáp, người tuổi Hợi có thể đặt một số cây hoa màu vàng ở cửa sổ phòng ngủ vì màu vàng có sức mạnh ổn định, đồng thời có tác dụng xoa dịu tính cách.

Năng lượng từ màu vàng khiến tuổi Hợi cảm thấy được chấp nhận, không còn tủi thân trong chuyện đôi lứa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.