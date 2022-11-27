Tháng 12 Thần Tài chốt sổ, Quý Nhân dẫn đường: 3 con giáp khai vận tụ tài, thu vàng hốt bạc, kinh doanh lãi đậm, giàu sang tột đỉnh

Tuổi Dậu tạm biệt khó khăn, đón chào may mắn vào tháng 12, đây là khoảng thời gian Dậu được sống là chính mình, được thực hiện và theo đuổi đam mê.

Với những người làm ăn thông thường gặp quý nhân che chở, khó khăn cũng biến thành cơ hội thể hiện năng lực, chứng minh sức mạnh bản thân.

Với những ai kinh doanh online hay kinh doanh trực tiếp đều đón nhận nguồn hàng tốt, nguồn khách hàng tiềm năng tiếp cận với mặt hàng, dịch vụ bên mình mà tạo ra lãi to.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng 12 bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tháng 12 này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn vào tháng 12 này không thể không kể đến tuổi Thìn, con giáp này chẳng những giỏi kiếm tiền, giỏi làm việc lớn mà đường tình duyên cũng thuận lợi không kém.

Vào tháng 12, bản mệnh tự tin vào sức lực của bản thân mà chứng minh cho những người xung quanh thấy việc gì vào tay con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dù là ngày nghỉ nhưng cơ hội kiếm tiền không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bản mệnh chẳng phải lo đến chuyện túng thiếu tiền bạc, bên cạnh đó cơ hội tăng lương thưởng đến gần. Bản mệnh nắm gọn trong tay số tiền lớn.

Tử vi cho thấy bản mệnh hạnh phúc tràn trề, hòa hợp thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ công việc mà không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.