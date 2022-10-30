Tháng 11 dương – tháng của may mắn và thành đạt, 3 con giáp chuẩn căn phú quý, vượng lộc vượng tài, ăn nên làm ra, cuối năm 2022 đón Tết linh đình, 2023 giàu sú sụ

Tử vi nói rằng tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công vào cuối năm 2022, cụ thể là từ tháng 11 dương tới đầu năm 2023. Mọi phương diện trong cuộc sống của con giáp này đều có dấu hiệu phát triển tốt. Đặc biệt, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất ngày một rộng mở. Bản mệnh có thể tìm được môi trường tốt để phát huy thế mạnh, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp yêu quý.

Nhờ có những bước tiến đáng nể, tuổi Tuất có thể chủ động hơn, mạnh dạn nắm bắt cơ hội mới. Đường tình duyên của tuổi Tuất cũng rộng mở. Người nào còn độc thân có thể gặp được ý trung nhân và tính tới chuyện dài lâu.

Nếu thuộc tuổi Thân, bạn sẽ có một tháng vô cùng viên mãn về mặt tài chính. Bất kể là tiền đến từ công việc toàn thời gian hay từ những công việc làm thêm bên ngoài, thu nhập của bạn cũng đều tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, bạn còn có thể được nhiều người giúp đỡ, giới thiệu việc làm, hướng dẫn hoặc gợi ý cho các cách thức kiếm tiền khác. Nhờ vậy, bạn trở nên tỉnh táo, thông suốt và có thể nảy ra nhiều ý tưởng mới để hái ra tiền.

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Tuổi Tỵ

Tháng 11 Dương lịch tưởng chừng không thể thay đổi được vận trình nhưng đúng như tử vi dự đoán, Tỵ "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi.

Bản mệnh tuổi Tỵ là những người cương trực, làm việc cẩn thận từng chút, thậm chí mọi lỗi sai sót với con giáp này trong công việc là rất khó xảy ra, thế nên sự tín nhiệm của cấp trên dành cho họ là tuyệt đối.

Mặc dù đầu năm vận trình của người tuổi Tỵ lúc lên lúc xuống, không ổn định nhưng bước sang những ngày này con giáp này hoàn toàn được bung nở do có sự hỗ trợ tích cực đến từ cát tinh mà vận xui được đẩy lùi, may mắn nhanh chóng tìm đến tới tấp.

Tình duyên cũng nhanh chóng đến với con giáp này, người độc thân tìm được nơi dừng chân thích hợp, thật may mắn khi hai mảnh ghép cô đơn tìm đến nhau và nhanh chóng hòa hợp nên duyên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.