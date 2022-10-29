2 ngày cuối tuần (29, 30/10): Thần tài ngự trên két, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, kiếm tiền nhẹ như không, phúc khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 00:02

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn nhất được Quý nhân soi đường chỉ lối, tài lộc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất tích cực, EQ siêu phàm. Họ có những cách riêng để hòa đồng với mọi người và cũng khá nổi tiếng, nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác.

Nhiều người quý nhân sẽ "bật đèn xanh", ngỏ ý muốn giúp đỡ con giáp tuổi Mão. Bản thân họ cũng được nhiều người tin tưởng hợp tác, mọi việc tiến triển tốt đẹp, có thể mang lại những thay đổi và phát triển mới cho cuộc sống của họ.

Tất nhiên, người tuổi Mão sẽ không bị tụt hậu quá nhiều trong công cuộc làm giàu. Miễn là họ có cách kiếm tiền đúng đắn, vững vàng tiến lên thì sẽ không khó để thu được lợi nhuận cao.

Từ cuối tuần này trở đi, cuộc sống của con giáp này sẽ rất tốt đẹp, gia đình làm ăn phát đạt, họ cũng thực hiện được ước mơ giàu có của mình, không còn ai có thể coi thường được họ.

2 ngày cuối tuần (29, 30/10): Thần tài ngự trên két, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, kiếm tiền nhẹ như không, phúc khí tràn trề - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong ngày cuối tuần diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Từ cuối tuần này trở đi, người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng.

2 ngày cuối tuần (29, 30/10): Thần tài ngự trên két, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, kiếm tiền nhẹ như không, phúc khí tràn trề - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Sao Thái Âm mở ra mối lương duyên tốt lành cho người tuổi Thân, thời điểm này rất có thể bạn sẽ đưa ra những quyết định cho chuyện tình cảm của mình, với quyết định táo bạo tiến đến một mối quan hệ hoàn toàn mới, với một người mà bạn tưởng chừng sẽ không đi đến đâu.

2 ngày cuối tuần (29, 30/10), Dần chẳng những chuyện tình cảm mà tài lộc của bạn cũng khá vượng phát, 8gặp may mắn. Bạn làm đâu trúng đó, kinh doanh buôn bán gặp được khách hàng lớn, đối tác chủ động tìm đến kí kết hợp đồng, khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn luôn chân, luôn tay.

Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó nên công việc tiến triển tích cực. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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