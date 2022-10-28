Qua 9h sáng ngày 29/10: Cơ hội ngàn vàng ập tới, cờ đến tay ai người ấy phất,3 tuổi hái vàng, lượm bạc, bội thu may mắn, tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 11:11

Cùng theo dõi 3 con giáp dưới đây sắp có cơ hội bội thu may mắn, tiền bạc.

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, với cục diện Tam Hội tích cực mang đến sự ngọt ngào trong tình yêu và sự nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn rất xông xáo, sáng tạo đưa ra những ý tưởng táo bạo, độc đáo đưa công việc lên một tầm cao mới. Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh đặc biệt sở hữu nguồn năng lượng dồi dào giúp bạn tự tin tỏa sáng nhận được sự cộng hưởng nhiệt tình từ đồng nghiệp.

Tình hình tài chính ngày 29/10tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đều cao nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu mua sắm hay theo đuổi đam mê của mình. Dù vậy những cũng đừng vung tay quá trán, hãy nghĩ đến những khoản chi cần thiết trong tương lai.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, giàu nghị lực, luôn phấn đấu vươn lên. Họ theo đuổi những điều tốt đẹp, rất có chí tiến thủ. Bên cạnh đó, họ có lòng dũng cảm phi thường, dám đương đầu với mọi thử thách và không hề yếu kém hơn người khác.

Qua 9h sáng ngày 29/10, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn. Một chặng đường mới sẽ mở ra trước mắt Tuất. Con giáp này vốn điềm đạm, vững vàng trước sự việc. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống Tuất thường có thái độ tích cực, không cứng nhắc trong hành động. Tuất luôn đi đầu trên con đường kiếm tiền và luôn biết nắm bắt cơ hội.

Tháng 10 âm lịch tài lộc của Tuất sẽ đủ đầy. Chỉ cần nỗ lực tích cực thì Tuất sẽ gặt hái được thành công mới, kiếm được nhiều tiền hơn.

Qua 9h sáng ngày 29/10: Cơ hội ngàn vàng ập tới, cờ đến tay ai người ấy phất,3 tuổi hái vàng, lượm bạc, bội thu may mắn, tiền bạc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Kế thừa toàn bộ trợ lực đến từ phía Tam Hội, tuổi Mão đón nhận hai ngày 28-29/10 vô cùng vượng phát, tất cả những khó khăn về tài chính trước đó được cải thiện rõ rệt, đón nhận nhiều tin vui may mắn.

Tuổi Mão là một người có năng lực, tư duy rõ ràng, phát triển tốt về mặt sáng tạo nên luôn đề ra được những phương án độc đáo nhằm xử lý công việc thuận buồm xuôi gió.

Chúc mừng tuổi Mão trong thời điểm này được cất nhắc đến một vị trí cao hơn, dường như là người cầm cờ chiến thắng bản mệnh có một khoảng thời gian đại thắng "làm đâu trúng đó" nên chuyện tiền nong với con giáp này không hề hấn gì cả.

Đường tình duyên cũng thuận lợi, tốt đẹp hơn bao giờ hết, đặc biệt với những người độc thân đón nhận một ngày hạnh phúc bất ngờ khi được đối phương tỏ tình, việc ngỏ lời yêu với bạn là suy tính lâu dài của họ vậy nên đừng đánh mất cơ hội này nhé!

Qua 9h sáng ngày 29/10: Cơ hội ngàn vàng ập tới, cờ đến tay ai người ấy phất,3 tuổi hái vàng, lượm bạc, bội thu may mắn, tiền bạc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn nhận được sự hậu thuẫn của 3 yếu tố "Thiên - Địa - Nhân", tổng quan tử vi cuộc đời an nhàn không phải lo nghĩ về cơm áo, gạo tiền.

Một vài thời điểm có biến cố ập đến nhưng họ lại mau chóng vực dậy do được quý nhân nâng bước, giúp đỡ. Qua 9h sáng ngày 29/10 người tuổi Hợi lại càng gặt hái thêm được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Với những người buôn bán kinh doanh gặp được nguồn hàng tốt, khách hàng lớn tạo được uy tín trong giới kinh doanh, với những người làm công ăn lương được tăng lương, thưởng hậu hĩnh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

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