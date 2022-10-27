Đúng 15h chiều nay (27/10): 3 con giáp hưởng lộc nhà Trời, làm đâu phát đó, tiền về tới tấp, may mắn ngút trời

Xem tử vi 12 con giáp, con đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày này hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài.

Đúng 15h chiều nay (27/10), cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, dù có tham công tiếc việc đến mấy, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân, đừng quên tập luyện để cơ thể luôn khỏe mạnh.

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Tuổi Dần

Tuổi Dần thuộc top những con giáp may mắn từ ngày 1-2/10 Âm lịch do được cục diện Tam Hội nâng đỡ nên Dần làm gì cũng hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt.

Tinh thần làm việc của con giáp này cũng được đẩy lên cao, giúp bạn dễ dàng tỉnh táo tập trung giải quyết triệt để các vấn đề vấp phải. Với thái độ quyết liệt, làm việc có đầu có cuối thay vì hời hợt như "cưỡi ngựa xem hoa", con giáp này thu về không ít lợi nhuận, tài khoản bùng nổ doanh số.

Đúng 15h chiều nay (27/10), Dần được Thực Thần sát cánh đem đến cơ hội làm giàu thời điểm này, nếu biết tận dụng triệt để vấn đề tài chính của bạn mở ra một giai đoạn cực vượng. Các mối quan hệ xã hội cũng khá hài hòa, bạn nhận được sự trợ lực nhiệt tình đến từ mọi người khiến bản mệnh cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con trâu làm việc khá cố chấp, đôi lúc thành bất chấp, luôn tự hào về những ý tưởng sáng tạo của mình. Nói cách khác, tuổi Sửu siêng năng và chăm chỉ là bản tính, có thể đòi hỏi bản thân một cách nghiêm khắc, đạt được thành công nhờ ý chí ngoan cường và sự kiên trì. Cũng do vậy, họ là người thực tế, đáng tin trong công việc. Đúng 15h chiều nay (27/10), những người tuổi Sửu sẽ ngày càng trở nên thông minh và khôn ngoan.

Con giáp này thấu hiểu sâu sắc thuật dùng người, tăng cường khả năng quản lý tài chính nên mọi cơ hội không thể thoát khỏi tay họ, tiền bạc không ngừng vào túi, tích luỹ dày thêm. Nhân duyên theo đó cũng tốt hơn, nhiều cơ hội tiếp cận với người mình để ý.

* Thông tin mang tính chất tham khảo