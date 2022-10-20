10 ngày nữa, 3 tuổi số đỏ như son hưởng trọn tam hỉ, 99% trúng số độc đắc đổi đời giàu to, mở mắt có tiền, rung đùi hưởng lộc, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 18:05

Cùng xem 3 tuổi nào có cơ may trúng số đổi đời vào 10 ngày nữa nhé!

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, hôm nay, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông. Con giáp này chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bản mệnh sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi.

10 ngày nữa thôi, lục hợp còn che chở cho tuổi Sửu có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân. Vì thế hãy tự tin và chủ động hơn.

Với các cặp đôi, hôm nay sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua dông bão thì tình cảm hai người lại càng bền chặt hơn.

10 ngày nữa, 3 tuổi số đỏ như son hưởng trọn tam hỉ, 99% trúng số độc đắc đổi đời giàu to, mở mắt có tiền, rung đùi hưởng lộc, như ý cát tường - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

 

Tuổi Tuất

Chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài trong 10 ngày tới. Vận trình tài lộc của tuổi Tuất vượng nhất vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

10 ngày nữa, 3 tuổi số đỏ như son hưởng trọn tam hỉ, 99% trúng số độc đắc đổi đời giàu to, mở mắt có tiền, rung đùi hưởng lộc, như ý cát tường - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tị

Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

10 ngày tới là thời điểm mà người tuổi Tị đón vận may tài lộc cực lớn. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm tiền đi nhé.

Nguồn thu nhập chính và thu nhập phủ của Tị đều đang trên đà tăng tiến. Những người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song Tị vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Có một điều là công việc bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian vui chơi và dành cho gia đình giảm đi khá nhiều. Tị có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng thời gian nghỉ ngơi và ở bên cạnh những người thân yêu. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để Tị yên tâm theo đuổi lý tưởng của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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